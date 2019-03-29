Этот контент был опубликован 29 марта 2019 г. 12:50

Токио. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили в плюсе торги в пятницу и в первом квартале.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific в текущем квартале вырос почти на 9%, во многом отыграв падение в конце прошлого года.

Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,82%, более широкий Topix - на 0,56%.

Гонконгский Hang Seng прибавил 0,96%, китайский Shanghai Composite - 3,2%, Shenzhen Composite - 3,38%.

Южнокорейский индикатор Kospi повысился на 0,59%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%, новозеландский NZX 50 - на 0,8%, индийский BSE Sensex - на 0,33%.

Среди азиатских индексов в минусе закрыли торги только индикаторы Индонезии, Пакистана и Лаоса.

Участники рынка в пятницу оценивали статданные из Японии и внимательно следили за торговыми переговорами между представителями США и КНР, очередной раунд которых проходит в Пекине.

Как стало известно в пятницу, розничные продажи в Японии в феврале увеличились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,4% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали роста обоих показателей на 1%.

Объем промышленного производства в Японии в феврале увеличился на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем и снизился на 1% к февралю 2018 года. Эксперты прогнозировали подъем первого показателя на 1,4% и снижение второго на 1,1%.

Вместе с тем безработица в стране неожиданно упала в феврале до 2,3% с январских 2,5%, тогда как экономисты в целом не ожидали изменения показателя.

В четверг вечером прошел рабочий ужин при участии министра финансов США Стивена Мнучина, торгового представителя Роберта Лайтхайзера и вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ. Вице-премьер на следующей неделе отправится в Вашингтон для участия в новом раунде переговоров.

Тем временем экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил ранее, что Штаты готовы вести переговоры с Пекином в течение недель и даже месяцев, чтобы добиться от Китая улучшения доступа иностранных компаний к рынку страны и защиты прав интеллектуальной собственности американских фирм.

Стоимость акций японского оператора связи SoftBank увеличилась на 1,9%, ИТ-компании Rakuten - на 2%.

Китайский интернет-гигант Tencent прибавил 2% рыночной стоимости, бумаги страховой компании China Life Insurance подорожали на 3,7%.

Цена бумаг южнокорейской Samsung уменьшилась на 0,45%, менее крупного корейского производителя микрочипов SK Hynix - увеличилась на 2,6%.

Капитализация китайской нефтегазовой компании CNOOC выросла на 2,7%, японской Inpex - на 0,7%. Цены на нефть эталонных марок Brent и WTI завершают первый квартал 2019 года рекордным ростом почти за 10 лет.

Акции горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto подорожали на 0,7% и 1,6% соответственно на торгах в Сиднее.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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