Этот контент был опубликован 11 октября 2019 г. 14:00

Токио. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили существенным ростом торги в пятницу, инвесторы следили за ходом торговых переговоров между США и Китаем, которые стартовали в Вашингтоне в четверг.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 увеличился на 1,15%, более широкий Topix - на 0,9%.

Китайский Shanghai Composite поднялся на 0,9%, Shenzhen Composite - на 0,3%. Гонконгский Hang Seng подскочил на 2,3%, рекордными темпами более чем за месяц.

Южнокорейский Kospi вырос на 0,8%, индийский BSE Sensex - на 0,65%, индонезийский Jakarta Composite - на 1,35%. Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,9%, новозеландский NZX 50 - на 0,3%.

"Мы только что завершили переговоры с Китаем, все идет очень хорошо, завтра тоже будут переговоры", - заявил президент США Дональд Трамп журналистам накануне.

В пятницу вечером президент проведет личную встречу с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, стало известно из расписания мероприятий, опубликованного Белым домом. Ранее СМИ писали, что Лю Хэ встретится с Трампом в случае успеха на переговорах.

Это станет первой личной встречей между представителями двух стран на таком высоком уровне с конца июля, пишет Bloomberg.

По данным СМИ, Пекин готов на промежуточное торговое соглашение со Штатами при условии, что США не будут вводить новые пошлины на китайские товары, в том числе откажутся от ранее объявленного повышения пошлин, которое должно вступить в силу в текущем месяце и в декабре. Взамен Китай готов пойти на некоторые уступки, в том числе увеличить закупки в Штатах сельхозтоваров.

"Инвесторы начинают верить, что в конце этого туннеля торговой войны забрезжил свет", - отметил аналитик AxiTrader Стивен Иннз.

Акции японской Fast Retailing по итогам торгов подскочили на 2,6% после того, как крупнейший розничный продавец одежды в Азии отчитался о рекордной прибыли по итогам прошлого финансового года.

Операционная прибыль компании, владеющей брендом Uniqlo, за 12 месяцев по 31 августа выросла на 9% в годовом выражении и достигла 257,63 млрд иен ($2,4 млрд), а выручка увеличилась на 7,5% - до 2,29 трлн иен.

Цена бумаг японского автопроизводителя Honda повысилась на 2,3%, нефтедобывающей компании Inpex - на 3,3%.

Котировки бумаг китайской нефтегазовой госкорпорации CNOOC подскочила на 4,7%, интернет-гиганта Tencent - на 1,9%, девелопера Sun Hung Kai - на 3,7%.

Стоимость акций южнокорейского производителя электроники и микрочипов Samsung Electronics увеличилась на 1,2%.

Капитализация австралийских горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto выросла более чем на 2%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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