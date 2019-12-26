Этот контент был опубликован 26 декабря 2019 г. 12:20

Токио. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона уверенно выросли в ходе торговой сессии в четверг, биржи Гонконга и Австралии были закрыты в связи с празднованием католического Рождества.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 повысился на 0,6% после шести дней снижения. Поддержку индикатору в том числе оказали признаки устойчивости экономики США, пишет агентство Bloomberg.

В лидерах роста оказались бумаги экспортеров, в том числе производителей электроники. Стоимость акций производителя электронных компонентов Murata Manufacturing выросла на 2,9%, акции Tokyo Electron подорожали на 1,2%.

Акции автопроизводителей также укрепились: бумаги Toyota прибавили в цене 0,6%, Honda - 1%, Nissan - 0,4%.

Согласно данным платежной системы Mastercard, розничные продажи в США в период между 1 ноября и кануном католического Рождества (24 декабря) выросли на 3,4% к аналогичному периоду годом ранее и составили почти $880 млрд. Подъему розничных продаж способствовал рост количества покупок через интернет, указавший на устойчивость потребительских расходов в Штатах.

Китайский Shanghai Composite вырос на 0,85%. Лидерами роста среди компонентов индекса стали акции Topscore Fashion Shoes, Nanjing Securities и Shanghai Xinhua Media, которые набрали примерно по 10%.

В центре внимания трейдеров остается торговое соглашение США и Китая.

Министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что соглашение с Китаем по первой фазе торговой сделки будет вскоре подписано. В интервью Fox Business он назвал торговую сделку с Китаем "грандиозным шагом в правильном направлении".

О достижении договоренности по первой фазе соглашения, которое призвано положить конец торговой войне между США и Китаем, ранее заявляли американские и китайские представители.

Так, министр иностранных дел КНР Ван И в интервью китайским СМИ подчеркнул, что договоренности по первой фазе соглашения могут свидетельствовать о том, что все спорные вопросы между государствами возможно и следует решать путем переговоров.

Южнокорейский индикатор KOSPI укрепился на 0,36%. В число лидеров роста в Южной Корее вошли акции Cheil Grinding Wheel (+17%), Soosan Heavy Industries Co. (+14,1%) и E Investment & Development (+10%).

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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