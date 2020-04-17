Этот контент был опубликован 17 апреля 2020 г. 14:47

Токио. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повысились на торгах в пятницу после выхода хотя и слабых, но превысивших ожидания статистических данных из Китая.

Поддержку индексам также оказал подъем фондового рынка США минувшей ночью вслед за акциями организаций из сферы здравоохранения, а также других компаний, которые выиграют в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Китайский ВВП рухнул в первом квартале 2020 года на 6,8% в годовом выражении - это первое снижение экономики КНР с начала публикации квартальных данных о ВВП Государственным статистическим управлением в 1992 году.

Резкий спад отражает тяжелый ущерб, нанесенный китайской экономике вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 и ограничениями, введенными властями страны для сдерживания ее распространения. Теперь китайскому правительству необходимо принимать меры для поддержки экономики в условиях возросшей безработицы и социальной нестабильности, пытаясь при этом удержать под контролем долговую нагрузку и финансовые риски, отмечают эксперты.

В четвертом квартале 2019 года экономика КНР выросла на 6% в годовом выражении. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал падение китайского ВВП в первом квартале на 6,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Падение ВВП относительно четвертого квартала в январе-марте составило 9,8% при ожидавшемся снижении на 9,9%. Падение ВВП в поквартальном выражении также было зафиксировано впервые. В октябре-декабре экономика КНР выросла на 1,5% по сравнению с предыдущим кварталом.

"Мартовские данные стали еще одним свидетельством того, что худшее для экономики Китая уже позади. Но восстановление, вероятно, по-прежнему не будет впечатляющим", - отмечает аналитик Capital Economics Джулиан Эванс-Притчард. По его словам, экономическая активность, резко возросшая после смягчения картинных мер, в последние дни существенно замедлилась.

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 26 новых случаев заражения коронавирусом, 15 - у людей, прибывших из-за рубежа, 11 - внутри страны, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте. За сутки в стране не зафиксировано ни одного случая летального исхода, связанного с коронавирусом.

С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае в целом умерли 4 тыс. 632 человека, зарегистрировано 82 тыс. 692 случаев заболевания, по данным властей китайского города Уханя (провинция Хубэй), который считается эпицентром распространения COVID-19.

Также в пятницу стало известно, что объем промышленного производства в Японии в феврале снизился на 0,3% по сравнению с январем, в котором он увеличился на 1,9% к предыдущему месяцу, согласно пересмотренным данным.

Падение промпроизводства зафиксировано впервые с ноября прошлого года. Ранее сообщалось о росте на 0,3% в феврале и 1% в январе.

Выпуск автомобилей снизился на 4,4%, транспортного оборудования - на 9,4%, производственного оборудования - на 5%. В то же время выпуск электрооборудования вырос на 8,3%.

При этом в годовом выражении промпроизводство в Японии в феврале рухнуло на 5,7% после падения на пересмотренные 2,4% в январе на фоне разрушения глобальных цепочек поставок в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Показатель снижается пятый месяц подряд.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к закрытию торгов в пятницу выросли соответственно на 3,15% и на 1,43%.

Акции телекоммуникационной компании SoftBank Group прибавили в цене 6,9%. Также подорожали бумаги крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 6,3%, производителя электроники Sony - на 4%.

Котировки бумаг автомобильной компании Honda Motor подскочили на 8,3%, Toyota Motor - на 2,3%.

Акции Japan Airlines подорожали на 0,5%. Авиакомпания сообщила в четверг о том, что в январе-марте получит операционный убыток в районе 20 млрд иен ($185,6 млн) из-за воздействия пандемии коронавируса.

Китайский индекс Shanghai Composite поднялся на 0,66%, гонконгский Hang Seng - на 1,56%.

Капитализация интернет-гиганта Tencent Holdings выросла в ходе торгов в Гонконге на 0,7%, телекоммуникационной компании China Mobile - на 0,3%. Кроме того, подорожали акции нефтепроизводителей, включая CNOOC и PetroChina, прибавившие в цене по 0,4%.

Цена бумаг Cathay Pacific Airways Ltd. выросла на 3,9%, несмотря на то, что гонконгская авиакомпания накануне сообщила, что количество пассажиров в марте упало на 90% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Значение южнокорейского индекса Kospi повысилось на 3,09%, несмотря на публикацию данных, указавших на рост безработицы в марте до 3,8%.

Правительство Южной Кореи накануне обнародовало план второго дополнительного бюджета в размере 7,6 трлн вон ($6,2 млрд), чтобы смягчить экономические последствия пандемии коронавируса.

Новый пакет экономических стимулов, подготовленный менее чем через месяц после принятия первого дополнительного бюджета, предназначен для выплаты экстренной денежной помощи населению, сообщило в четверг министерство стратегии и финансов Южной Кореи.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. подскочила на 4,9%, производителя потребительской электроники LG Electronics - на 1,9%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 1,31%.

Капитализация ведущих горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла соответственно на 1,6% и на 3,3%.

Также подорожали бумаги нефтепроизводителей, включая Santos - на 0,9%, Beach Energy - на 1,5% и Woodside Petroleum - на 0,8%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

ва мв

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!