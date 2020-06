Токио. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли во вторник на ожиданиях возобновления экономической активности в регионе в связи с постепенным снятием ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Внимание трейдеров в том числе сосредоточено на отношениях США и Китая, которые ухудшились в связи с ситуацией с Гонконгом, и протестах в Штатах.

Протесты, продолжающиеся в городах США, на текущий момент не оказали существенного влияния на финансовые рынки, однако они могут воспрепятствовать восстановлению экономической активности.

Глава гонконгской администрации Кэрри Лэм заявила, что ряд иностранных государств при оценке разрабатываемого закона о национальной безопасности Гонконга прибегает к двойным стандартам.

"Мы видим, как власти США справляются с беспорядками, и сравниваем их действия с той позицией, которую они занимали в отношении нас, когда почти такие же беспорядки произошли в Гонконге в прошлом году", - отметила глава администрации Гонконга.

Пекин в прошлом месяце выдвинул план принятия закона, направленного на борьбу с сепаратизмом, подрывной деятельностью, терроризмом и иностранным вмешательством. На прошедшей недавно сессии Всекитайского собрания народных представителей было принято решение о разработке закона о национальной безопасности Гонконга.

В этой связи президент США Дональд Трамп заявил в минувшую пятницу, что США начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, поскольку он перестал быть обособленной составляющей КНР.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,2%.

Бумаги инвестиционно-технологической компании SoftBank Group подорожали 3,3%. Акции автопроизводителя Nissan Motor Co. снизились на 0,4%, Mitsubishi Motors Corp. - выросли на 1,3% соответственно.

Китайский индекс Shanghai Composite поднялся на 0,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,1%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) будет выкупать кредиты у региональных банков, а также использовать процентные свопы, чтобы подтолкнуть фининституты к наращиванию объемов кредитования малого бизнеса, серьезно пострадавшего в результате эпидемии коронавируса.

НБК направит 400 млрд юаней ($56,1 млрд) на выкуп кредитов, выданных региональными банками. Это, по оценкам китайского ЦБ, приведет к увеличению объемов нового кредитования малого бизнеса на 1 трлн юаней.

Акции страховщика AIA Group Ltd. прибавили в цене 3,2%, цена бумаг Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. выросла на 1,3%. Акции автопроизводителя Geely Automobile Holdings повысились на 1,65%.

Южнокорейский индекс Kospi прибавил 1,07%.

ВВП Южной Кореи в первом квартале 2020 года снизился на 1,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Банка Кореи. Это самый существенный спад ВВП с четвертого квартала 2008 года.

В годовом выражении ВВП вырос на 1,4% в первом квартале после подъема на 2,3% кварталом ранее. Это самые медленные темпы роста экономики с третьего квартала 2009 года.

Тем временем потребительские цены в Южной Корее снизились на 0,3% в годовом выражении в мае 2020 года по сравнению с ростом на 0,1% месяцем ранее. Это самое существенное падение с сентября, что в основном связано с шоками со стороны спроса в связи с введением мер для ограничения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 0,4%, LG Electronics - на 1,35%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - снизилась на 0,36%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 повысился на 0,27%.

Резервный банк Австралии (RBA) не стал менять ключевые параметры денежно-кредитной политики по итогам заседания во вторник, просигнализировав, что, хотя прогноз экономики кажется чуть более воодушевляющим, существенная степень неопределенности сохранится в течение некоторого времени.

RBA сохранил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,25% годовых, целевой показатель доходности трехлетних гособлигаций - также на уровне 0,25%, говорится в сообщении RBA.

"Есть вероятность, что глубина спада будет меньше, чем ожидалось. (. . .) Мы видим признаки стабилизации продолжительности рабочего времени в начале мая после очень резкого падения ранее", - сообщил глава RBA Филип Лоу.

Цена бумаг горнодобывающей компании BHP опустилась на 0,84%, Rio Tinto - снизилась на 0,27%.

Акции Australia & New Zealand Banking Group выросли на 0,2%. ANZ продала UDC Finance - бизнес в сфере финансирования активов в Новой Зеландии, японскому банку Shinsei Bank за 762 млн новозеландских долларов ($481,4 млн).

