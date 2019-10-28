Этот контент был опубликован 28 октября 2019 г. 12:25

Токио. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Азиатские рынки акций выросли в понедельник благодаря оптимизму относительно хода торговых переговоров США и Китая, а также позитивной корпоративной отчетности.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Японии, а также новая порция квартальных финансовых отчетов, в том числе таких компаний, как Apple и Facebook.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся по итогам торгов на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, южнокорейский KOSPI - на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил менее 0,1%.

В минувшую пятницу торговый представитель США Роберт Лайтхайзер сообщил, что Пекин и Вашингтон достигли прогресса в торговых переговорах и приблизились к тому, чтобы доработать некоторые пункты первой фазы торгового соглашения.

Лайтхайзер и министр финансов США Стивен Мнучин провели телефонные переговоры с заместителем председателя Госсовета КНР Лю Хэ, и, по словам Лайтхайзера, намерены продолжить их в скором времени.

Министерство торговли Китая сообщило, что КНР и США продвинулись в переговорах, завершив технические консультации по ряду вопросов, и договорились "должным образом урегулировать ключевые вопросы, вызывающие обеспокоенность".

Статданные, обнародованные Государственным статистическим управлением (ГСУ) КНР, показали, что прибыль крупных промышленных предприятий Китая в сентябре 2019 года снизилась на 5,3% по сравнению с тем же месяцем годом ранее на фоне продолжающегося ослабления глобального спроса и торгового спора с США.

Совокупная прибыль промпредприятий с годовой выручкой свыше 20 млн юаней ($2,8 млн) в прошлом месяце составила 575,58 млрд юаней. В августе показатель снизился на 2%.

"США и Китай подтвердили, что добились прогресса в торговых переговорах, и это было позитивно воспринято трейдерами", - отмечает главный инвестиционный директор Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities в Токио Норихиро Фудзито.

Подъем котировок акций американских производителей полупроводников благодаря хорошему прогнозу Intel поддержал акции японских производителей оборудования для выпуска чипов, включая Tokyo Electron, говорит эксперт.

Стоимость бумаг Tokyo Electron подскочила на 2,9%, Fanuc - на 2,1%, Sony - на 0,9%.

В то же время котировки акций Japan Tobacco, а также пивоваренной компании Asahi Group опустились соответственно на 1,2% и 0,7%.

В Гонконге подорожали акции автопроизводителя Geely (+3,5%), а также страховой компании AIA Group (+3,7%) и Sunny Optical (+1,1%).

Акции южнокорейского автопроизводителя Kia Motors подешевели на 1,3%, горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto - подорожали соответственно на 1,5% и 0,9%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк им пч

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!