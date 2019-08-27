Этот контент был опубликован 27 августа 2019 г. 13:22

Токио. 27 августа. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном выросли во вторник благодаря заявлениям президента США Дональда Трампа о готовности Китая вернуться за стол переговоров после эскалации торговой войны между двумя странами.

Исключением стал гонконгский рынок, который завершил торги в минусе. Японский индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов почти на 1%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%, южнокорейский KOSPI - на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял около 0,1%.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила во вторник, что ее правительство способно справиться с протестами без помощи Китая. Она по-прежнему хочет вести переговоры с протестующими, несмотря на усиление беспорядков.

Лэм исключила свою отставку, заявив, что как ответственный руководитель "должна до конца держать оборону и делать все возможное для восстановления закона и порядка в Гонконге", пишет MarketWatch.

Днем ранее власти КНР вновь предупредили о возможном вмешательстве в ситуацию в Гонконге. В комментарии китайских властей, опубликованном госинформагентством "Синьхуа", говорится, что правительство Китая имеет законное право и обязанность применить силу для подавления протестов, которые Пекин называет "цветной революцией".

Тем временем, объем гонконгского экспорта в июле снизился по итогам девятого месяца подряд на фоне продолжающихся протестов.

Экспорт упал на 5,7% - до 338,6 млрд гонконгских долларов ($43,2 млрд). Темпы падения, однако, замедлились по сравнению с июнем, когда снижение составило 9%, став максимальным с февраля 2016 года.

Импорт рухнул на 8,7% - до 370,8 млрд долларов на фоне сокращения поставок из Малайзии, Южной Кореи и Гонконга. Объем импорта продукции материкового Китая уменьшился на 4%, свидетельствуют официальные данные.

Поддержку азиатским рынкам оказали заявления Трампа, сделанные в ходе пресс-конференции по итогам саммита G7 в Биарицце в понедельник.

Комментируя ситуацию вокруг Китая, Трамп заявил, что Пекин "отчаянно" хочет заключения сделки с США. "Пошлины очень больно бьют по ним", - сказал он.

Трамп приветствовал заявление вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, который ранее сказал, что Пекин хотел бы решать проблемы в отношениях с США "за счет переговоров и сотрудничества спокойным образом".

"Он хочет заключить соглашение и хочет, чтобы это было сделано в спокойных условиях, - отметил Трамп. - Он упомянул слово "спокойный", и я согласен с ним".

Американский президент также сообщил, что "в данный момент" не планирует вводить новые пошлины для импортируемых в США японских автомобилей и автокомпонентов, учитывая, что страны в эти выходные достигли принципиального соглашения по вопросам торговли.

"Комментарии Трампа являются ключевым двигателем фондовых рынков. Несмотря на то, что настрой трейдеров изменился на позитивный после последних комментариев, неопределенность сохраняется, что требует более осторожного подхода", - говорит аналитик IG в Сингапуре Цзиньи Пань.

Акции японских автопроизводителей Toyota, Honda и Mazda подорожали по итогам торгов во вторник соответственно на 0,7%, 1,3% и 0,5%. Бумаги SoftBank Group выросли в цене на 2,4, Fast Retailing - на 1,8%, Sony - на 0,7%.

В Гонконге подорожали акции девелопера Country Garden (+3,8%) и Geely Automobile (+2,5%), в то время как бумаги China Mobile и Sunny Optical подешевели на 1,5% и 1,3%.

Котировки бумаг южнокорейских Samsung и SK Hynix выросли соответственно на 1% и 1,7%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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