Этот контент был опубликован 5 июня 2019 г. 12:55

Токио. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном выросли в среду, следуя за динамикой американского фондового рынка, поддержку которому накануне оказало заявление главы Федрезерва Джерома Пауэлла о готовности Центробанка принимать меры для стимулирования экономического подъема.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 1,8%, более широкий индикатор Topix - на 2,1%, максимальными темпами с марта, гонконгский Hang Seng - на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,4%, южнокорейский KOSPI прибавил 0,1%. Китайский Shanghai Composite к закрытию рынка потерял менее 0,1%.

"Мы внимательно следим за последствиями торговых споров для перспектив американской экономики и, как всегда, готовы принимать надлежащие меры для стимулирования экономического роста при сохранении сильного рынка труда и инфляции около нашего 2%-ного целевого показателя", - заявил Пауэлл.

Его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федеральная резервная система (ФРС) открыта к снижению базовой процентной ставки, если этого потребует ситуация в экономике.

"Трейдеры отправляют приглашения на вечеринку снижения ставок, и ждут, что на ней появится ФРС", - отмечает основатель и глава Amplifying Global FX Capital LLC Грег Гиббс.

"Пауэлл довольно прозрачно намекнул, что будет присутствовать на этой вечеринке, но все-таки не признал увеличение рисков для экономического роста", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

В центре внимания трейдеров остается торговый конфликт США и Китая.

По данным СМИ, министр финансов США Стивен Мнучин и председатель Народного банка КНР (НБК, Центробанк страны) И Ган встретятся на полях саммита G20, который пройдет в Японии в эти выходные.

Это будет первая встреча высокопоставленных членов команд двух стран, участвовавших в торговых переговорах, после провала этих переговоров в начале мая, пишет MarketWatch.

Накануне китайский Минторг распространил сообщение, в котором заявил, что сторонам следует преодолевать торговые разногласия "в рамках диалога и консультаций".

Акции японских автопроизводителей подорожали по итогам торгов: стоимость бумаг Toyota увеличилась на 2,5%, Honda - на 2,9%.

Кроме того, выросли котировки акций производителей электроники. Бумаги Sony и Fanuc прибавили в цене соответственно 2,5% и 3% по итогам торгов в Токио, акции Sunny Optical подорожали в Гонконге на 2,3%. Стоимость акций южнокорейской Samsung Electronics повысилась на 1%, тайваньской Taiwan Semiconductor - на 0,9%.

В Австралии подорожали акции Beach Energy (+2,6%) и Westpac (+1,5%).

Темпы экономического роста в Австралии в первом квартале 2019 года замедлились до минимального уровня почти за десять лет на фоне слабых потребительских расходов и ухудшения перспектив мировой экономики в условиях торговых споров. Объем ВВП в январе-марте увеличился на 1,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года - это самый слабый рост с третьего квартала 2009 года, свидетельствуют опубликованные в среду данные Бюро статистики страны.

Китайский рынок акций завершил торги в слабом минусе на фоне резкого падения котировок бумаг таких компаний, как Engineering Consulting Co. (-10%) и Jiangsu Hengrui Medicine Co. (-4,9%).

Акции китайских операторов связи подорожали на ожиданиях, что власти КНР уже на этой неделе начнут выдавать лицензии на создание 5G-сетей. Стоимость бумаг ZTE по итогам торгов в Гонконге увеличилась на 4,5%, China Tower - на 4,7%.

Котировки акций производителей редкоземельных металлов в Китае также выросли по итогам торгов: China Rare Earth Holdings - на 6,8%, China Northern Rare Earth Group High-Tech - на 1,5%.

Накануне Государственный комитет по реформам и развитию Китая (NDRC) сообщил, что внимательно изучает предложение о введении экспортного контроля для рынка РЗМ.

Заявление регулятора подтвердило опасения инвесторов, что Китай будет использовать свои доминирующие позиции на этом рынке в качестве рычага давления на США в торговых переговорах, отмечают эксперты.

Стоимость бумаг австралийской Lynas Corp., крупнейшего производителя редкоземельных металлов за пределами Китая, увеличилась на 4,2%.

пк им ав*

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