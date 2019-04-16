Этот контент был опубликован 16 апреля 2019 г. 13:08

Токио. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном выросли во вторник, трейдеры оценивали корпоративные новости, в том числе, отчетность компаний.

В Японии ключевые индексы завершили торги разнонаправленно: Nikkei 225 поднялся по итогам торгов на 0,2%, тогда как более широкий индикатор Topix опустился на 0,1%.

Котировки акций японских телекоммуникационных компаний выросли на информации о снижении оператором мобильной связи NTT Docomo цен на услуги в ответ на давление со стороны властей.

Стоимость бумаг NTT Docomo подскочила на 3,6%, SoftBank Corp. - на 1,3%, KDDI - на 5,9%.

Акции японских банков подешевели вслед за аналогичной динамикой сектора в США, поскольку финансовые отчеты Goldman Sachs и Citigroup за минувший квартал не воодушевили трейдеров.

Бумаги Sumitomo Mitsui Financial Group опустились в цене на 0,2%, Concordia Financial - на 1,6%, Chiba Bank - на 1,3%.

Гонконгский индекс Hang Seng увеличился к закрытию рынка на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 2,4%, южнокорейский KOSPI - на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,4%.

В центре внимания трейдеров остаются торговые переговоры США и Китая, а также стартующие переговоры Штатов с Японией. На прошлой неделе министерство экономики Японии сообщало, что министр экономики Тосимитсу Мотеги пробудет в Вашингтоне с 15 до 18 апреля для проведения переговоров по торговле.

Глава Банка Японии Харухико Курода заявил в интервью CNBC в понедельник, что растущий торговый протекционизм является самой серьезной угрозой для глобального экономического роста.

Китайский Центробанк накануне заявил, что намерен предпринимать дальнейшие меры для ограничения финансовых рисков, фокусируясь при этом на стабилизации экономического подъема.

Народный банк Китая (НБК) планирует улучшить контроль за "краном денежной массы", а также намерен избежать "наводняющего" стимулирования, ранее использовавшегося Пекином для поддержки экономического роста и способствовавшего существенному увеличению долговой нагрузки, сообщил ЦБ по итогам квартальной заседания, прошедшего в понедельник.

"Колебания рынков становятся все более слабыми перед пасхальными праздниками, поскольку ситуация с ликвидностью ухудшается, - говорится в обзоре Mizuho Bank. - Обещания НБК указывают на возможность ряда позитивных структурных изменений в экономике, однако неопределенность сохраняется".

Акции китайских страховщиков подорожали по итогам торгов: стоимость бумаг China Life Insurance выросла на 3,9%, Ping An Insurance - на 4,1%.

Стоимость бумаг Foxconn Technology увеличилась на 0,1%. Во вторник стало известно, что основатель и председатель совета директоров компании Терри Гоу может выставить свою кандидатуру на участие в выборах президента Тайваня, которые пройдут в январе 2020 года. Foxconn сообщила, что 68-летний Т.Гоу намерен передать бразды правления в компании новому поколению менеджеров, но продолжит "задавать стратегическое направление развития компании".

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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