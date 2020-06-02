Этот контент был опубликован 2 июня 2020 г. 7:57

Токио. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут во вторник на фоне постепенного снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, в странах региона.

Японский индекс Nikkei 225 поднимается на 1,2%.

Бумаги инвестиционно-технологической компании SoftBank Group прибавляют в цене 3,9%. Акции автопроизводителей Nissan Motor Co. и Mitsubishi Motors Corp. дорожают на 0,6% и 1,7% соответственно.

Китайский индекс Shanghai Composite опускается на 0,13%, гонконгский Hang Seng растет на 0,4%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) будет выкупать кредиты у региональных банков, а также использовать процентные свопы, чтобы подтолкнуть фининституты к наращиванию объемов кредитования малого бизнеса, серьезно пострадавшего в результате эпидемии коронавируса.

НБК направит 400 млрд юаней ($56,1 млрд) на выкуп кредитов, выданных региональными банками. Это, по оценкам китайского ЦБ, приведет к увеличению объемов нового кредитования малого бизнеса на 1 трлн юаней.

В лидерах роста среди компонентов индекса Hang Seng находятся бумаги Link Real Estate Investment Trust, которые укрепляются примерно на 6%.

Акции страховщика AIA Group Ltd. прибавляют в цене 3,1%, цена бумаг Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. растет на 1,5%. Акции автопроизводителя Geely Automobile Holdings повышаются на 1,3%.

Стоимость AAC Technologies Holdings Inc. растет на 1%, оператора связи China Mobile (SPB: CHL) Ltd.- на 0,9%.

Южнокорейский индекс Kospi прибавляет 0,8%.

Экономика Южной Кореи выросла на 1,4% в годовом выражении в первом квартале 2020 года после подъема на 2,3% за аналогичный период в прошлом году, свидетельствуют окончательные данные. Это самый слабый рост ВВП с третьего квартала 2009 года. Предварительные данные свидетельствовали о росте экономики на 1,3%.

В поквартальном выражении ВВП сократился на 1,3% за три месяца до марта по сравнению с ростом на 1,3% в предыдущие три месяца.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. растет на 0,2%, LG Electronics - на 1,4%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - снижается на 1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 повышается на 0,3%.

Резервный банк Австралии сохранил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,25% годовых по итогам июньского заседания и сообщил, что экономика переживает очень сложный период, ожидая ее самого существенного сокращения с 1930 годов. Между тем представители руководства регулятора отметили, что масштабы спада, вероятно, будут не столь существенными, чем ожидалось ранее.

Цена бумаг горнодобывающей компании BHP растет на 0,6%, Rio Tinto - снижается на 0,1%.

Надежды на быстрое восстановление экономики стимулируют спрос на покупку акций. Между тем региональный директор по исследованиям ING в АТР Роберт Карнелл предостерегает от излишнего оптимизма с учетом напряженных отношений между США и Китаем, протестов в Гонконге и Штатах и неопределенности по поводу вакцины от коронавируса.

"Как долго рынки будут продолжать расти? - цитирует его MarketWatch. - Честный ответ, который сэкономит вам несколько минут: "Я не знаю".

Протесты, продолжающиеся в городах США, на текущий момент не оказали существенного влияния на финансовые рынки, однако они могут воспрепятствовать восстановлению экономической активности.

Глава гонконгской администрации Кэрри Лэм заявила, что ряд иностранных государств при оценке разрабатываемого закона о национальной безопасности Гонконга прибегает к двойным стандартам.

"Мы видим, как власти США справляются с беспорядками, и сравниваем их действия с той позицией, которую они занимали в отношении нас, когда почти такие же беспорядки произошли в Гонконге в прошлом году", - отметила глава администрации Гонконга.

Пекин в прошлом месяце выдвинул план принятия закона, направленного на борьбу с сепаратизмом, подрывной деятельностью, терроризмом и иностранным вмешательством. На прошедшей недавно сессии Всекитайского собрания народных представителей было принято решение о разработке закона о национальной безопасности Гонконга.

В этой связи президент США Дональд Трамп заявил в минувшую пятницу, что США начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, поскольку он перестал быть обособленной составляющей КНР.

Служба финансово-экономической информации

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