Этот контент был опубликован 25 мая 2020 г. 8:11

Токио. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут на торгах в понедельник.

Японский индекс Nikkei 225 к 08:25 мск поднялся на 1,59% на сообщениях о подготовке нового пакета экономических стимулов в условиях пандемии. Как сообщает агентство Nikkei, правительство Японии планирует принять пакет мер объемом более 100 трлн иен ($929 млрд).

Помимо этого, власти Японии собираются отменить режим чрезвычайного положения, связанный с COVID-19, во всех префектурах страны в понедельник, сообщают местные СМИ.

Акции производителя электроники Fujitsu Ltd. дорожают на 2%, производителя микрочипов Advantest Corp. - на 0,8%.

Тем временем, стоимость производителя электроники Sony снижается на 0,8%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 08:31 мск вырос на 0,07%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,51%.

Капитализация оператора казино Galaxy Entertainment Group Ltd. увеличивается на 2,3% на торгах в Гонконге. Стоимость AAC Technologies Holdings Inc. растет на 1,3%.

Котировки страховщика AIA Group Ltd. снижаются на 3,1%, банка Hang Seng Bank - на 4,1%.

В четверг власти Китая заявили о намерении принять законопроект, создающий "механизм правоприменения для обеспечения национальной безопасности" в Гонконге.

Это вызвало новую волну протестных акций в Гонконге, которые прекратились после начала распространения коронавируса. Городская полиция заявила, что в воскресенье арестовала более 180 участников несанкционированных шествий и митингов, применив для их разгона спецсредства.

"Трейдеры в Гонконге готовятся ко второму этапу спада в 2020 году, - отметил аналитик AxiCorp Стивен Иннес, которого цитирует MarketWatch. - Усиление протестов на фоне сокрушительного влияния COVID-19 и возможного оттока рабочей силы из финансового центра города приведет к тому, что ситуация ухудшится, прежде чем улучшится".

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сказал в воскресенье в эфире телеканала NBC, что против Китая могут быть введены санкции в случае принятия закона.

Тем временем, министерство торговли США внесло в "черный список" 33 китайские компании и организации, которые, по мнению американских властей, имеют отношение к ущемлению прав мусульманского населения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР или же угрожают национальной безопасности США.

Южнокорейский индекс Kospi к 08:16 мск прибавил на 1,06%.

Акции автопроизводителей Kia Motors и Hyundai Motor дорожают на 0,8% и 1,5% соответственно.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 08:20 мск поднялся на 1,7%.

Цена бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto повышается на 0,9% и 1,2% соответственно. Котировки National Australia Bank растут на 1,9%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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