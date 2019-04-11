Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 8:34

Токио. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются в четверг, трейдеры оценивают протокол мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а также данные об инфляции в Китае.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на 0,1%, более широкий индикатор Topix теряет 0,1%. Китайский Shanghai Composite упал на 1,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%, южнокорейский KOSPI - на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,4%.

Руководители Федрезерва на минувшем заседании отмечали "существенную неопределенность" в отношении перспектив экономики США и глобальной экономики, а также сдержанность инфляционного давления в качестве факторов, делающих "целесообразным" терпеливый подход в плане принятия дальнейших решений о корректировке базовой процентной ставки в будущем.

"Большинство участников заседания ожидали, что изменение экономического прогноза, а также рисков для экономики, вероятно, потребует сохранения базовой ставки неизменной до конца текущего года", - свидетельствует протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 19-20 марта.

Представители FOMC подчеркивали, что их решения относительно уровня ставки на ближайших заседаниях будут зависеть от оценок ситуации в экономике, а также изменения характера рисков.

"Несколько участников заявили, что их мнение относительно целесообразного уровня ставки может измениться в ту или иную сторону на основе поступающих статданных и других событий", - говорится в протоколе. При этом в числе руководителей Федрезерва остаются и те, кто не исключает возможности подъема ставки в текущем году.

Настрой азиатских рынков в четверг является "довольно вялым" в связи с сигналами, что позиция Федрезерва в отношении ставки является гибкой, отмечает главный экономист OCBC Bank Селена Лин. "Протокол заседания американского ЦБ показал, что позиция FOMC может измениться в ту или иную сторону", - цитирует эксперта MarketWatch.

В Китае темпы роста потребительских цен в марте 2019 года ускорились до максимума с октября, в частности, из-за повышения стоимости продуктов питания.

Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 2,3% в годовом выражении после подъема на 1,5% в феврале, свидетельствуют опубликованные в четверг данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Продовольственные товары подорожали на 4,1% в годовом выражении. Цены на свинину подскочили на 5,1%, на свежие овощи - на 16,2%. Непродовольственные товары подорожали в марте на 1,8%. В частности, стоимость одежды увеличилась на 2%, бытовых товаров - на 1,2%.

Цены производителей (индекс PPI) в марте выросли на 0,4% после повышения на 0,1% месяцем ранее, сообщило ГСУ. Ускорение темпов повышения индекса PPI в прошлом месяце связано с увеличением цен на нефть.

В Японии дешевеют акции Toyota (-0,8%), а также банков Mitsubishi UFJ Financial Group (-1,4%) и Sumitomo Mitsui Financial Group (1,6%).

В Гонконге лидером падения являются бумаги Sunny Optical Technology Group (-4,3%). Акции банка HSBC подешевели на 0,8%.

Китайский рынок падает на ожиданиях, что власти страны примут меры для ограничения подъема котировок акций, сообщает Bloomberg.

Котировки акций производителей алкоголя Kweichow Moutai и Wuliangye Yibin теряют соответственно 3,8% и 6,6%, ZTE - 2,8%.

пк ак де

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!