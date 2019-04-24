Этот контент был опубликован 24 апреля 2019 г. 8:12

Токио. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются в среду в отсутствие главного катализатора, обеспечившего рост в США накануне - сильной корпоративной отчетности.

Японский индекс Nikkei 225 опустился в ходе торгов на 0,4%, гонконгский Hang Seng - также на 0,4%, китайский Shanghai Composite колеблется между ростом и снижением, южнокорейский KOSPI потерял 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,9%.

"В Японии сезон отчетности еще не идет полным ходом, и рынок здесь не получает столь же сильный импульс к росту, как в США, за счет благоприятных результатов компаний", - отмечает аналитик Sompo Japan Nipponkoa Asset Management в Токио Кендзи Уэно.

"Кроме того, у инвесторов мало желания делать крупные покупки перед началом 10-дневных выходных", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Рынки Японии будут закрыты с 29 апреля до 6 мая включительно в связи с различными праздниками. 29 апреля в стране отмечается День Сёва и начинается японская Золотая неделя, 3 мая отмечается День конституции, 4 мая День зелени, 6 мая - День детей.

Акции Nissan теряют в цене 3,8% на торгах в среду. Автопроизводитель понизил оценку операционной прибыли за финансовый год, завершившийся в марте, до 318 млрд иен ($2,8 млрд) с 450 млрд иен, отметив ухудшение продаж в США и Китае в первые три месяца 2019 года.

Стоимость бумаг Toyota опустилась на 1,3%.

Цена акций Shimano Inc., производителя велосипедов и спортивного оборудования, рухнула на 8% после снижения компанией прогноза чистой прибыли на текущий год до уровня, оказавшегося хуже самых низких ожиданий рынка.

В Гонконге дорожают акции девелоперов China Resources Land (+2,4%) и Country Garden (+0,8%), но дешевеют бумаги CNOOC (-1,6%) и China Mobile (-1,2%).

Стоимость бумаг Samsung Electronics упала на 1,8%.

Австралийский рынок поднимается благодаря ослаблению местной валюты после публикации статданных, указавших на ослабление инфляции. Потребительские цены в Австралии в первом квартале не изменились по сравнению с предыдущим кварталом, когда они выросли на 0,5%. В годовом выражении рост цен в январе-марте замедлился до 1,3% с 1,8% в четвертом квартале.

Акции National Australia Bank подорожали на 1,1%, Westpac Banking - на 1,4%.

пк вч бп*

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