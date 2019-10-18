Этот контент был опубликован 18 октября 2019 г. 13:14

Токио. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Азиатские фондовые индексы в основном снизились в пятницу на данных о замедлении темпов роста ВВП Китая в третьем квартале до минимального уровня почти за 30 лет.

Китайский Shanghai Composite упал по итогам торгов на 1,3% - максимальными темпами за месяц, гонконгский Hang Seng - на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, южнокорейский KOSPI - на 0,8%. Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,24%.

Экономика КНР в июле-сентябре выросла на 6%, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Государственного статистического управления КНР (ГСУ). Экономисты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали увеличения ВВП на 6,1%.

Во втором квартале рост экономики страны составлял 6,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в первом - 6,4%, однако в последние месяцы ухудшение экономической конъюнктуры, вызванное торговой войной с США, снижением экспорта и внутренними факторами, продолжилось.

Официальный план роста экономики на год, установленный правительством КНР, составляет 6-6,5%. За первые три квартала этого года китайская экономика выросла на 6,2%.

"Торговые переговоры США и Китая привели к заключению промежуточного соглашения, однако нагрузка на экономику в результате введенных пошлин никуда не делась, и есть вероятность того, что экономический подъем в КНР продолжит замедляться", - отмечает Тетсуо Сесимо из Saison Asset Management.

Темпы экономического роста КНР замедляются последние семь лет, и в настоящее время они находятся на минимальном уровне с начала расчета показателя ВВП в нынешнем виде в 1992 году. В 2018 году китайская экономика выросла на 6,6%.

Статданные за сентябрь указали на увеличение темпов роста промпроизводства и розничных продаж в Китае в конце третьего квартала, однако увеличение инвестиций в основные активы замедлилось.

Объем промпроизводства в КНР в сентябре вырос на 5,8% по сравнению с тем же месяцем годом ранее после повышения на 4,4% в августе, темпы роста розничных продаж ускорились до 7,8% с 7,5%. Инвестиции в основные активы за девять месяцев текущего года увеличились на 5,4% (5,5% в январе-августе).

Эксперты отмечают, что ситуация в китайской экономике могла бы быть и хуже с учетом продолжающейся торговой войны с США.

"Несмотря на то, что рост ВВП близок к нижней границе официального прогноза, сегодняшние данные показывают, что риск выхода показателя за нижнюю границу в этом году является невысоким", - отмечает аналитик AxiTrader Стивен Иннес.

"Несмотря на то, что мы не видим подъема фондовых рынков после выхода данных о китайском ВВП, можно говорить о том, что они несут в себе некоторое облегчение для инвесторов", - цитирует эксперта MarketWatch.

Статданные по экономике Японии, обнародованные в пятницу, указали на замедление инфляции в стране до минимального уровня с апреля 2017 года. Рост потребительских цен без учета свежих продуктов питания в Японии (ключевой показатель инфляции, отслеживаемый центробанком страны) в сентябре составил 0,3% в годовом выражении по сравнению с 0,5% в августе, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций страны.

Котировки акций японских чип-мейкеров выросли в пятницу вслед за объявлением тайваньской Taiwan Semiconductor о планах увеличения капиталовложений на 50%. Стоимость бумаг Screen Holdings подскочила на 7,9%, Advantest - на 0,2%, Hitachi High-Technologies - на 2%.

Акции японских телекоммуникационных компаний - NTT и KDDI - подешевели соответственно на 0,8% и 1,3%.

В Гонконге подорожали бумаги Sunny Optical (+1,3%), в то время как стоимость акций девелопера Wharf Real Estate упала на 1,1%

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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