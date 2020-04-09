Этот контент был опубликован 9 апреля 2020 г. 8:06

Токио. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в ходе торгов в четверг, однако японский индикатор Nikkei 225 снижается.

Инвесторы оценивают возможные темпы восстановления экономик региона после кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

"Когда экономика откроется заново и как быстро это произойдёт, остается под вопросом", - говорит директор по инвестициям Quadratic Capital Management LLC Нэнси Девис, которую цитирует Bloomberg.

Председатель КНР Си Цзиньпин на состоявшемся накануне на заседании постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая заявил, что в связи с ухудшением обстановки с распространением инфекции за рубежом следует готовиться к тому, что негативное влияние этого фактора на ситуацию в КНР и на китайскую экономику будет усиливаться.

"Инфекция в мире продолжает распространяться, усиливаются риски падения мировой экономики, факторов нестабильности и неопределенности становится все больше", - сказал он.

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 63 новых случая заражения коронавирусом, из них 61 - у людей, прибывших из-за рубежа, два - внутри страны (провинция Гуандун), сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Тем временем в Южной Корее за последние сутки выявлено 39 новых случаев заражения, сообщает Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC). Таким образом, общее число заболевших в стране составляет 10 тыс. 423 человека.

Банк Кореи по итогам заседания в четверг принял решение сохранить базовую ставку на нынешнем уровне. ЦБ оставил ставку семидневного РЕПО на отметке 0,75% годовых.

Тем временем председатель Банка Японии Харухико Курода заявил о высокой степени неопределенности в отношении прогноза мировой экономики "Банк Японии будет внимательно следить за последствиями коронавируса и незамедлительно примет дополнительные меры смягчения политики в случае необходимости", - сказал он в четверг.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 снижается на 0,5%.

Лидерами падения являются акции FUJIFILM Holdings, которые теряют 6,9%, и West Japan Railway, которые дешевеют на 5,4%. Цена бумаг SoftBank Group растет на 0,7%.

Китайский индекс Shanghai Composite растет на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%.

Акции Sands China прибавляют в цене 4,75%, цена акций CSPC Pharmaceutical Group увеличивается на 4,3%. Бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings растут на 1%.

Южнокорейский KOSPI прибавляет 1%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличивается на 0,8%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 0,6%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 растет на 2,1%.

Капитализация горнодобывающей BHP снижается на 0,35%, Rio Tinto - на 0,4%. Котировки Commonwealth Bank of Australia растут на 1,74%, National Australia Bank - на 3,1%.

ор им ав*

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