Этот контент был опубликован 23 декабря 2019 г. 7:35

Токио. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики на торгах в понедельник на фоне невысокой активности торгов в преддверии католического Рождества.

Беспокойство по поводу возможных ракетных испытаний Северной Кореи ослабло на фоне признаков дальнейшего прогресса в торговых переговорах между США и Китаем, пишет MarketWatch.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на 0,04%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,03%, китайский Shanghai Composite потерял 0,85%. Южнокорейский индикатор KOSPI практически не изменился, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,46%.

США организуют встречу с министрами иностранных дел Японии и Южной Кореи в следующем месяце, чтобы обсудить ситуацию с Северной Кореей, сообщает The Mainichi со ссылкой на дипломатические источники. По их словам, госсекретарь США Майк Помпео, глава МИД Японии Тошимицу Мотеги и Южной Кореи Кан Ген Хва могут встретиться в Сан-Франциско в середине января.

Ожидается, что в ходе встречи США и их азиатские союзники обсудят действия КНДР и то, как на них реагировать. Кроме того, могут быть проведены двусторонние встречи, в том числе между министрами иностранных дел Японии и Южной Кореи, чьи отношения остаются напряженными, сообщили источники.

Данная встреча состоится на фоне предположений о том, что Пхеньян может испытать межконтинентальные баллистические ракеты, так как переговоры о денуклеаризации с США зашли в тупик.

В октябре МИД КНДР заявлял, что все еще рассчитывает на решение проблем в отношениях с США и надеется на изменение подходов Вашингтона к Северной Корее до конца текущего года.

Замминистра иностранных дел КНДР Ри Тхэ Сон, курирующий отношения с США, ранее также заявил, что Пхеньян больше не верит в американскую риторику относительно стремления продолжать двухсторонний диалог. Он напомнил, что "приближается срок окончания года, установленный КНДР для США". "Сейчас очередь за США, и только от них в полной мере зависит, какой рождественский подарок они хотят получить", - подчеркнул дипломат.

Тем временем на рынках сохраняются надежды на дальнейшее продвижение в торговых переговорах между США и Китаем.

Как сообщило министерство финансов КНР, Китай понизит пошлины на импорт замороженной свинины, фармацевтической продукции, некоторых высокотехнологичных комплектующих и множество других товаров с 1 января 2020 года.

План, одобренный китайским правительством, предусматривает уменьшение пошлин на 859 видов товаров, импортируемых Китаем из различных стран, до уровней ниже минимальных тарифов, действующих в настоящее время для какого-либо из торговых партнеров КНР. Для некоторых товаров пошлины будут обнулены, сообщил Минфин.

Ранее в этом месяце Китай и США сообщили о достижении промежуточного торгового соглашения. Проект соглашения не был опубликован ни той, ни другой стороной, однако Китай сообщил, что будет наращивать закупки американских товаров, включая сельхозпродукцию, а США отказались от введения очередного раунда пошлин на китайские товары.

Подписания первой фазы американо-китайского соглашения по торговле следует ожидать в ближайшее время, заявил президент США Дональд Трамп в воскресенье. Министр финансов США Стивен Мнучин на прошлой неделе сказал, что соглашение будет подписано в начале января.

Акции японских производителей фототехники Nikon и Olympus подорожали на 1,6% и 2,5% соответственно, тогда как бумаги Inpex и Fujitsu потеряли в цене около 2%.

В Гонконге дорожают акции производителя компонентов для мобильных устройств AAC Technologies (+1,4%) и оператора казино Sands China (+0,9%). Цена бумаг технологической компании Sunny Optical и телекоммуникационной компании China Unicom снижается (-1,1% и -1,8%).

Котировки акций южнокорейской Samsung Electronics опустились на 0,7%.

В Австралии подешевели акции Beach Energy и Rio Tinto (-2% и -1,8%).

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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