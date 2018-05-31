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Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 13:02 31.05.2018 - 13:02

Токио. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг продемонстрировали позитивную динамику в рамках восстановления после сильного падения днем ранее. Сильные данные о деловой активности в сфере услуг и перерабатывающей промышленности Китая поддержали подъем.

Также благоприятное влияние на настроение инвесторов оказал существенный подъем американского и европейского рынков акций, отмечает MarketWatch.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific увеличился на 0,7%. Нефтяные и угольные компании АТР оказались в лидерах роста благодаря повышению цен на соответствующие виды сырья.

Китайский индекс Shanghai Composite по итогам торгов прибавил 1,8%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,4%.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в мае возобновил подъем вопреки ожиданиям рынка и достиг максимума с сентября. Значение индикатора увеличилось с 51,4 пункта в апреле до 51,9 пункта в мае, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Аналитики в среднем ожидали сохранения показателя на апрельском уровне.

Индекс уже на протяжении 22 месяцев остается выше отметки в 50 пунктов - границы между снижением и ростом деловой активности в секторе.

Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на гонконгской бирже увеличился на 1,1%.

Вслед за сильным ростом нефтяных котировок в среду повысилась цена акций нефтепроизводителей, включая CNOOC - на 2,5% и PetroChina - на 2,2%.

Котировки акций китайского производителя угля Yanzhou Coal Mining подскочили на 6,4%. Цены на энергетический уголь в Китае близки к максимуму за две недели.

Японские индикаторы Nikkei 225 и Topix выросли соответственно на 0,8% и 0,7%.

В том числе подорожали акции автопроизводителей, включая Toyota Motor Corp. - на 1,2% и Honda Motor Co. - на 0,9%.

Объем промышленного производства в Японии увеличился на 0,3% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты в среднем ожидали менее значительного замедления роста - с 1,4% в марте до 1,3% в апреле.

Значение южнокорейского индекса Kospi повысилось на 0,6%.

При этом капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. увеличилась на 2,4%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 поднялся на 0,5%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. увеличилась на 1,8% и 1,2% соответственно.

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