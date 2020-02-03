Этот контент был опубликован 3 февраля 2020 г. 12:02

Токио. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снизились по итогам торгов в понедельник.

Лидерами падения стали биржи материкового Китая, которые работали первый день после выходных по случаю Нового года по Лунному календарю. В ходе торгов падение фондового индекса CSI 300 достигло 9,1%, к концу сессии оно замедлилось до 7,88%.

Китайский индекс Shanghai Composite опустился на 7,72%, Shenzhen Composite - на 8,41%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix снизились на 1% и на 0,7%, значение южнокорейского индекса Kospi опустилось на 0,01%, австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 упал на 1,34%.

Исключением является гонконгский Hang Seng, который прибавил 0,17%. Лидером роста стал интернет-гигант Tencent Holdings Ltd., бумаги которого подорожали на 1,9%.

В центре внимания трейдеров продолжает оставаться вспышка коронавируса в Китае. По сообщениям местных СМИ, число жертв "уханьского" коронавируса превзошло число погибших во время вспышки атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов. К настоящему времени число зараженных в стране превысило 17 тыс. человек. Летальный исход зафиксирован в более чем 360 случаях. В выходные был зафиксирован первый случай смерти от заболевания за пределами Китая - на Филиппинах скончался один из двух заразившихся жителей Уханя.

Некоторые китайские провинции, включая Шанхай и Гуандун, продлили выходные по случаю Нового года по Лунному календарю до 9 февраля включительно. Власти Пекина приняли решение не продлять выходные, но призывают жителей города работать из дома.

"Невозможно предсказать, как будет развиваться это заболевание. Даже эксперты не знают точно, когда закончится вспышка заболевания, не говоря уже о трейдерах. Еще очень рано начинать покупать акции, а продавать их тоже трудно, поскольку котировки упали на максимально допустимые показатели", - заявил председатель пекинской инвестиционной компании WanDeFu Ли Шувэй, которого цитирует агентство Bloomberg.

Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) в понедельник снизил процентные ставки по 7-дневным и 14-дневным операциям обратного РЕПО, используемым им для вливания средств в банковскую систему. Помимо этого, регулятор влил в финсистему 1,2 трлн юаней ($173 млрд) за счет операций обратного РЕПО.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в обрабатывающей промышленности Китая в январе снизился до 51,1 пункта по сравнению с 51,5 пунктами месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Консенсус-прогноз экспертов предполагал снижение PMI в январе до 51 пункта, свидетельствуют данные Bloomberg.

Котировки акций китайских производителей потребительских товаров, транспортных и финансовых компаний упали на 10%, что является максимально разрешенным дневным падением. Среди них производитель алкогольных напитков Wuliangye Yibin, производитель пива Tsingtao Brewery, брокеры Citic Securities, Haitong Securities и Huatai Securities.

Бумаги авиакомпаний Hainan Airlines Holding и China Eastern Airlines Corp. также подешевели на 10%. Транспортные и туристические компаний в наибольшей степени пострадали от вспышки коронавируса. Ряд авиакомпаний отменили рейсы в Китай. Сократились и внутренние поездки, и деловая активность в Китае, многие конференции были перенесены. Страх заразиться вирусом вынуждает многих людей не покидать свои дома.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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