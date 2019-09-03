Этот контент был опубликован 3 сентября 2019 г. 13:15

Токио. 3 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показали единой динамики на торгах во вторник.

Трейдеры продолжают оценивать новости, касающиеся торговых отношений США и Китая, и неспособность двух стран согласовать график будущих переговоров усиливает пессимизм инвесторов относительно перспектив мировой экономики.

По данным Bloomberg, Вашингтон и Пекин пока так и не смогли согласовать условия возобновления переговоров. Источники агентства сообщают, что Штаты предлагали Китаю установить определенные параметры следующего раунда переговоров, однако это предложение осталось без ответа, в то время как представители КНР предлагали Вашингтону отказаться от введения новых пошлин, но не нашли поддержки.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавил по итогам торгов менее 0,1%, Shanghai Composite 0,2%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,4%, южнокорейский KOSPI - на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%.

Как сообщалось, 1 сентября в США вступили в силу новые пошлины на товары китайского экспорта общей стоимостью $110 млрд в год, а также ответные сборы за ввоз в Китай американской продукции.

"Рынки в целом стали легче приспосабливаться к новостям относительно отношений США и Китая, - отмечает аналитик Iwai Cosmo Securities в Осаке Шоиси Арисава. - На данный момент, пройдя через новое повышение пошлин США и Китаем, рынки исчерпали потенциал негатива".

Котировки акций автопроизводителей и химических компаний Японии выросли во вторник. Стоимость бумаг Toyota увеличилась на 0,8%, Honda - на 1,2%, Subaru - на 2,4%, Shin-Etsu Chemical - на 1,6%, Fujifilm - на 1,3%..

В Гонконге лидерами снижения стали акции China Construction Bank (-1,2%) и Geely Automobile Holdings (-2,8%).

Китайский рынок завершил торги в плюсе вслед за подъемом котировок акций Foxconn Industrial Internet (+3,4%) и Saurer Intelligent Technology (+10,1%).

Бумаги южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics подешевели на 1,3%, автопроизводителя Hyundai Motor на 1,9%.

Потребительские цены в Южной Корее в августе 2019 года не изменились по сравнению с тем же месяцем предыдущего года - нулевая инфляция отмечена в стране впервые с начала отслеживания этих данных в 1965 году, свидетельствует отчет статуправления Южной Кореи.

Ослабление инфляции в стране связывают с падением цен на нефть и сельскохозяйственных товаров.

ВВП Южной Кореи во втором квартале текущего года вырос на 1% относительно предыдущего квартала и на 2% по сравнению с апрелем-июнем прошлого года, свидетельствуют окончательные данные, обнародованные во вторник. Предварительные данные предусматривали рост ВВП соответственно на 1,1% и 2,1%.

Тем временем, в Австралии во втором квартале 2019 года был зафиксирован профицит счета текущих операций впервые с 1975 года. Положительное сальдо счета текущих операций в апреле-июне составило 5,853 млрд австралийских долларов ($3,9 млрд) по сравнению с дефицитом в 1,1 млрд долларов в предыдущем квартале, свидетельствуют официальные статданные. Такая ситуация обусловлена ростом цен на железную руду, а также высоким спросом на этот важный для страны экспортный товар.

Резервный банк Австралии (RBA) во вторник не стал менять ключевую процентную ставку, сохранив ее на рекордно низком уровне в 1% годовых, как и ожидало большинство экспертов.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк ко *

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!