Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 12:48

Токио. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги в среду, продемонстрировав умеренные и разнонаправленные изменения. Инвесторы ожидали итогов октябрьских заседаний Банка Японии и Федеральной резервной системы (ФРС).

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific понизился на 0,1%.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 снизился по итогам торгов на 0,57%, более широкий Topix вырос на 0,19%.

Гонконгский Hang Seng опустился на 0,44%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%.

Южнокорейский Kospi уменьшился на 0,59%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,83%, новозеландский NZX 50 - менее чем на 0,1%. Тем временем индийский BSE Sensex вырос на 0,55%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,23%.

Решение Федрезерва станет известно в среду в 21:00 МСК, а в 21:30 начнется пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Участники рынка и аналитики практически уверены в том, что американский ЦБ примет решение в третий раз с начала года снизить процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, опустив ее до 1,5-1,75%.

Заседание Банка Японии состоится в четверг, и рынок не ожидает от ЦБ каких-либо изменений. Между тем в центре внимания будут обновленные макроэкономические прогнозы центробанка.

Также инвесторы следят за развитием торговых переговоров США с Китаем. Накануне СМИ написали, что есть вероятность, что текст первой фазы торгового соглашения между двумя странами могут не успеть подготовить к проведению саммита АТЭС в Чили 16-17 ноября.

Дополнительным негативным фактором стала новость о том, что Федеральная комиссия по связи США (FCC) готовит новые ограничения для американских компаний, работающих с Huawei Technologies Co. и ZTE Corp. В частности, регулятор может запретить закупать оборудование китайских компаний фирмам, получающим федеральные субсидии.

Определенную поддержку японскому рынку акций оказали данные по розничным продажам. Как сообщалось, розничные продажи в Японии в сентябре увеличились на 9,1% относительно того же месяца прошлого года, что является рекордным ростом с марта 2014 года.

Акции японского производителя электроники NEC подешевели на 5,8%, оператора связи SoftBank - на 1,5%, ритейлера Fast Retailing - на 2,2%.

Цена бумаг ACC Technology, поставщика запчастей для продукции Apple, выросла на 1,3%, нефтедобывающей компании PetroChina - упала на 2%.

Котировки акций южнокорейского производителя микрочипов SK Hynix снизились на 1,8%.

Рыночная стоимость австралийской горнодобывающей компании Rio Tinto упала на 1,1%, BHP - на 1,2%.

йй вч *

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