Этот контент был опубликован 29 мая 2020 г. 13:47

Токио. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу не продемонстрировали единой динамики после того, как президент США Дональд Трамп сообщил накануне о проведении в последний рабочий день недели пресс-конференции, посвященной отношениям с Китаем.

Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,18%.

Акции автопроизводителей Nissan Motor Co. и Mitsubishi Motors Corp. подешевели на 10,8% и 9% соответственно. Еще один представитель отрасли Mazda Motor Corp. потерял в цене 7,5%.

Котировки Softbank Group выросли на 0,1%.

Китайский индекс Shanghai Composite увеличился на 0,22%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,74%.

В лидерах падения на торгах в Гонконге оказался китайский автопроизводитель Geely Automobile Holdings, бумаги которого подешевели на 9,6%.

Котировки страховщика AIA Group Ltd. снизились на 2,9%, банков Hang Seng Bank и HSBC Holdings - на 3% и 3,1% соответственно. Цена акций нефтяной CNOOC Ltd. уменьшилась на 1,9%.

Лидером роста стала фармацевтическая компания Sino Biopharmaceutical Ltd., бумаги которой подорожали на 7,4%. Компания отчиталась о росте выручки примерно на 0,2% по итогам первого квартала по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, чистая прибыль повысилась на 0,6%.

Стоимость AAC Technologies Holdings Inc. выросла на 0,9%.

Южнокорейский индекс Kospi в пятницу слабо изменился, прибавив 0,05%.

Акции автопроизводителей Kia Motors и Hyundai Motor подорожали на 6,7% и 0,8% соответственно.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 0,6%, LG Electronics - на 1,4%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - снизилась на 2,9%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 1,6%.

Стоимость Northern Star Resources Ltd. подскочила на 7,6%. Цена бумаг горнодобывающей Rio Tinto Ltd. снизилась на 0,3%.

Котировки National Australia Bank упали на 5,2%.

На фондовые рынки в пятницу оказывали влияния ожидания трейдеров в связи с предстоящей пресс-конференцией Дональда Трампа по Китаю. Аналитик AxiCorp. Стивен Иннс, которого цитирует MarketWatch, считает, что США могут начать рассматривать Гонконг как любой другой город КНР.

"Большим риском является изменение классификации Гонконга как развивающегося рынка, - отмечает аналитик. - Гонконг, например, входит в MSCI World Index наряду с другими развитыми рынками".

По его словам, если классификация Гонконга будет изменена, это может привести к значительному оттоку капитала.

На пленарном заседании в четверг депутаты высшего законодательного органа КНР приняли резолюцию, предписывающую Постоянному комитету Всекитайского собрания народных представителей разработать закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.

Власти США, Австралии, Канады и Великобритании в четверг опубликовали совместное заявление, в котором выражается глубокая обеспокоенность в связи с решением Пекина распространить на Гонконг законодательство о национальной безопасности.

Тем временем розничные продажи в Японии в апреле рухнули на 13,7% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. Таким образом, показатель продемонстрировал снижение в шестой раз за семь месяцев. Аналитики в среднем ожидали меньшего снижения показателя - на 11,5%, отмечает Trading Economics. По сравнению с предыдущим месяцем розничные продажи сократились на 9,6%.

Объем промышленного производства в стране в прошлом месяце уменьшился на 14,4% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные. По отношению к марту объем промпроизводства упал на 9,1%. Таким образом, падение показателя стало максимальным с марта 2011 года. Аналитики прогнозировали снижение объема промпроизводства на 5,1% в месячном выражении.

Между тем уровень безработицы в Японии в апреле вырос до 2,6% с 2,5% в марте и достиг максимальной отметки с декабря 2017 года, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и связи. При этом аналитики ожидали, что показатель составит 2,7%.

Розничные продажи в Южной Корее в апреле снизились на 2,2% в годовом выражении после падения на 8% в марте, свидетельствуют данные статистического управления Южной Кореи. При этом продажи товаров длительного пользования подскочили на 10,3%.

Промышленное производство в стране в прошлом месяце снизилось на 4,5% в годовом выражении. В марте показатель вырос на 7,4%, а не 7,1%, как сообщалось ранее. Аналитики ожидали снижения промпроизводства в апреле на 0,5%.

Служба финансово-экономической информации

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