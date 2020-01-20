Этот контент был опубликован 20 января 2020 г. 7:17

Токио. 20 января. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленные изменения в ходе торгов в понедельник.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавил 0,24%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,6 %, китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%, южнокорейский KOSPI - на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%.

Во вторник завершится двухдневное заседание Банка Японии. Регулятор, вероятно, не станет менять основные параметры денежно-кредитной политики, но может немного улучшить экономический прогноз на текущий финансовый год, с учетом объявленных в конце прошлого года стимулирующих мер.

Японский ЦБ, согласно прогнозам подавляющего большинства экспертов, сохранит процентную ставку по депозитам коммерческих банков на текущем уровне - минус 0,1% годовых, а целевую доходность десятилетних гособлигаций - на уровне около нуля (плюс-минус 0,2 процентного пункта).

Тем временем Народный банк Китая (НБК) сохранил ставку loan prime rate (LPR), ставшую новым бенчмарком летом 2019 года, на уровне 4,15% годовых.

Начиная с августа НБК устанавливает размер LPR-ставок 20-го числа каждого месяца. Ставка по пятилетним кредитам 20 января была установлена на уровне 4,80% годовых, как и в декабре.

На прошлой неделе поддержку рынку оказало заключение торговой сделки между США и Китаем.

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ в минувшую среду подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами. Оно предполагает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет. По данным СМИ, в обмен на это США не будут вводить дополнительные ограничения в отношении Китая.

После подписания соглашения вице-президент США Майк Пенс сообщил, что переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения уже идут.

Акции японской Fast Retailing дешевеют на 1,55%, бумаги SoftBank Group Corp. теряют в цене 0,3%. В то же время котировки акций Advantest повышаются на 1,15%, а Tokyo Electron - на 0,5%.

Акции страховой компании AIA Group снижаются на 1,56% на торгах в Гонконге, акции CNOOC дешевеют на 1,63%, HSBC Holdings - на 0,33%. Бумаги China Life Insurance укрепляются на 1,14%, China Mobile - на 3,2%.

Бумаги южнокорейской Samsung Electronics повышаются примерно на 2%, акции LG Electronics - на 3,6%.

В Австралии подорожали бумаги горнодобывающих компаний: акции Fortescue Metals выросли на 3,7%, Rio Tinto - на 0,9%, BHP - на 1,58%. Также укрепились акций банков, в том числе Westpac (+0,36%), Australia & New Zealand Banking Group (+0,28%) и National Australia Bank (+0,59%).

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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