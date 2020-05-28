Этот контент был опубликован 28 мая 2020 г. 8:11

Токио. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику в четверг на фоне растущей напряженности в отношениях между США и Китаем.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в среду, что Гонконг утратил автономию. "Сегодня я сообщил в Конгресс, что Гонконг более не пользуется автономией в отношении Китая, если учитывать факты с места событий. США - вместе с людьми Гонконга", - написал он в Twitter.

В заявлении госсекретаря, размещенном на сайте госдепа, уточняется, что Гонконг впредь не может рассчитывать на прежний особый подход США к этому региону, который Вашингтон применял к нему по американским законам до июля 1997 года, когда Гонконг вернулся под суверенитет Китая, и впоследствии.

Помпео указал на намерение Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в одностороннем порядке принять законопроект о безопасности Гонконга.

На минувшей неделе власти Китая заявили о намерении принять законопроект, создающий "механизм правоприменения для обеспечения национальной безопасности" в Гонконге. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в докладе на сессии ВСНП подтвердил, что Пекин намерен создать "стабильные правовые системы и механизмы правоприменения для защиты национальной безопасности в Гонконге".

Днем ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон уже до конца этой недели может принять новые меры в отношении Китая в связи с Гонконгом.

Тем временем Палата представителей Конгресса США в среду подавляющим большинством голосов приняла законопроект, который вводит санкции в отношении высокопоставленных китайских чиновников за нарушение прав уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств.

"Сегодня мы отправляем послание, что мы стоим на стороне уйгуров, боремся за угнетенных и не забудем этого", - цитирует The Hill члена Палаты представителей демократа Брэда Шермана.

Законопроект был внесен сенатором Марко Рубио. В начале месяца он был принят единогласно верхней палатой Конгресса США. Теперь, после голосования в Палате представителей, он отправляется на подпись президенту США Дональду Трампу.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:19 МСК снизился на 0,37%, гонконгский Hang Seng - на 1,58%.

Лидерами снижения в ходе торгов в Гонконге выступают акции фармацевтических компаний CSPC Pharmaceutical Group Ltd. и Sino Biopharmaceutical Ltd., которые подешевели на 10,6% и 5,7% соответственно.

Капитализация интернет-гиганта Tencent Holdings уменьшилась на 2,3%, производителя чипов AAC Technologies Holdings Inc. - на 7,2%, телекоммуникационной компании China Mobile (SPB: CHL) - на 0,7%, банка HSBC - на 1,2%.

Кроме того, снижается цена акций нефтепроизводителей, включая CNOOC - на 2% и PetroChina - на 1,1%.

В то же время японский индекс Nikkei 225 к 8:19 МСК поднялся на 1,85%.

В лидерах роста оказались акции рекламной корпорации Dentsu Group Inc., подорожавшие на 14%. Также существенно повышается рыночная стоимость автопроизводителей Mazda Motor (+8%) и Nissan Motor (+6,2%).

Бумаги телекоммуникационной компании SoftBank Group Corp. прибавляют в цене 2,1%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - 3,4%, производителя электроники Sony - 1,8%.

Котировки акций автомобильной компании Honda Motor растут на 2,7%, Toyota Motor - на 3,1%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:19 МСК опустился на 0,39%.

Центральный банк Южной Кореи в четверг принял решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до нового рекордного минимума 0,5%. Это второе снижение ставки в этом году.

Руководство ЦБ предупредило, что последствия пандемии коронавируса для экономики страны могут быть хуже, чем во времена мирового финансового кризиса 2008 года. Центробанк ухудшил экономический прогноз Южной Кореи на 2020 год, ожидая сокращения ВВП на 0,2%, тогда как еще в феврале прогнозировался рост на 1%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. растет на торгах в Сеуле на 0,4%.

Акции производителя потребительской электроники LG Electronics дешевеют на 2,5%. Цена бумаг автопроизводителей Hyundai Motor и Kia Motor снижается на 0,7% и на 0,5% соответственно.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:19 МСК прибавил1,34%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto увеличилась соответственно на 2,2% и на 2,4%.

Бумаги National Australia Bank дорожают на 4,5%, Commonwealth Bank of Australia - на 2%, Westpac Banking - на 4,6%.

Служба финансово-экономической информации

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