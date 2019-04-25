Этот контент был опубликован 25 апреля 2019 г. 8:09

Токио. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Японский рынок акций растет в четверг на сильной корпоративной отчетности, а также заявлениях Банка Японии.

Фондовые индексы других рынков Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленную динамику.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на 0,5%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,1%, китайский Shanghai Composite теряет 0,9%, южнокорейский KOSPI - 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 1%.

Банк Японии, завершивший в четверг двухдневное заседание, скорректировал прогнозы и рекомендации (forward guidance) по денежно-кредитной политике, заявив, что намерен сохранять ключевую ставку на "крайне низком уровне" по крайней мере, до весны 2020 года.

Ранее японский ЦБ говорил о планах сохранения низких ставок в течение продолжительного времени, не приводя никаких дат.

Банк Японии не стал менять ключевые параметры денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам заседания 24-25 апреля. Центробанк сохранил целевую доходность 10-летних гособлигаций Японии на уровне около нуля, процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ - на отметке минус 0,1%.

Акции японского производителя косметики и бытовой химии Kao Corp. подорожали на 5,2%. Отчетность компании за минувший квартал оказалась на уровне ожиданий рынка, и, кроме того, Kao объявила о запуске программы выкупа акций.

Стоимость бумаг Hitachi Ltd. увеличилась на 1,8% на информации газеты Nikkei о том, что промышленный конгломерат может продать долю в Hitachi Chemical Co.

"Трейдеры по-прежнему занимают выжидательную позицию, оценивая корпоративную отчетность", - отмечает аналитик Aizawa Securities в Токио Митсуо Симизу.

"Некоторые склоняются к тому, чтобы зафиксировать прибыль перед длительными выходными в Японии", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Рынки Японии будут закрыты с 29 апреля до 6 мая включительно в связи с различными праздниками. 29 апреля в стране отмечается День Сёва и начинается японская Золотая неделя, 3 мая отмечается День конституции, 4 мая День зелени, 6 мая - День детей.

Стоимость акций Nintendo выросла в ходе торгов на 1,5%, Sony - на 1,4%. Тем временем, бумаги производителя продуктов питания Kikkoman подешевели на 4,2%, Nomura Holdings - на 0,4%.

В Гонконге дорожают акции девелоперов: цена бумаг Sun Hung Kai Properties подскочила на 2,7%, Country Garden - на 1,1%.

Тем временем, капитализация автопроизводителя Geely Automobile уменьшилась на 2,3%, CNOOC - на 0,4%.

Стоимость бумаг южнокорейского чип-мейкера SK Hynix выросла на 2,4%. Компания сократила прибыль в первом квартале на 69%, до минимума более чем за два года. Тем не менее, SK Hynix ожидает увеличения спроса на чипы памяти позднее в этом году, в том числе, со стороны дата-центров.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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