Этот контент был опубликован 29 мая 2020 г. 8:06

Токио. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу не демонстрируют единой динамики, после того как президент США Дональд Трамп сообщил накануне о проведении в последний рабочий день недели пресс-конференции, посвященной отношениям с Китаем.

Японский индекс Nikkei 225 отыграл утренние потери и к 08:33 мск поднялся на 0,07%.

Акции автопроизводителей Nissan Motor Co. и Mitsubishi Motors Corp. дешевеют на 9,1% и 7,5% соответственно. Еще один представитель отрасли Mazda Motor Corp. теряет в цене 7,7%%.

Котировки Softbank Group растут на 1,1%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 08:30 мск вырос на 0,01%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,55%.

В лидерах падения на торгах в Гонконге оказался китайский автопроизводитель Geely Automobile Holdings, бумаги которого дешевеют на 9,4%.

Котировки страховщика AIA Group Ltd. снижаются на 2,2%, банков Hang Seng Bank и HSBC Holdings - на 1,9%.

Стоимость AAC Technologies Holdings Inc. растет на 1%, оператора связи China Mobile Ltd.- на 0,9%.

Южнокорейский индекс Kospi в ходе торгов перешел к росту и к 08:28 мск прибавил 0,28%.

Акции автопроизводителей Kia Motors и Hyundai Motor дорожают на 5,8% и 1,4% соответственно.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. растет на 0,2%, LG Electronics - на 0,5%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - снижается на 2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 08:30 мск опустился на 0,86%.

Стоимость Northern Star Resources Ltd. подскочила на 6,8%. Цена бумаг горнодобывающей Rio Tinto повышается на 0,9%.

Котировки National Australia Bank снижаются на 4,4%.

Трейдеры в пятницу ожидают заявлений Дональда Трампа относительно отношений с Китаем в связи с Гонконгом, отмечает аналитик AxiCorp. Стивен Иннс, которого цитирует MarketWatch. Иннс считает, что США могут начать рассматривать Гонконг как любой другой город КНР.

"Большим риском является изменение классификации Гонконга как развивающегося рынка, - отмечает аналитик. - Гонконг, например, входит в MSCI World index наряду с другими развитыми рынками".

По его словам, если классификация Гонконга будет изменена, это может привести к значительному оттоку капитала.

На пленарном заседании в четверг депутаты высшего законодательного органа КНР приняли резолюцию, предписывающую Постоянному комитету Всекитайского собрания народных представителей разработать закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.

Власти США, Австралии, Канады и Великобритании в четверг опубликовали совместное заявление, в котором выражается глубокая обеспокоенность в связи с решением Пекина распространить на Гонконг законодательство о национальной безопасности.

Тем временем розничные продажи в Японии в апреле рухнули на 13,7% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. Таким образом, показатель продемонстрировал снижение в шестой раз за семь месяцев. Аналитики в среднем ожидали меньшего снижения показателя - на 11,5%, отмечает Trading Economics. По сравнению с предыдущим месяцем розничные продажи сократились на 9,6%.

Объем промышленного производства в стране в прошлом месяце уменьшился на 14,4% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные. По отношению к марту объем промпроизводства упал на 9,1%. Таким образом, падение показателя стало максимальным с марта 2011 года. Аналитики прогнозировали снижение объема промпроизводства на 5,1% в месячном выражении.

Между тем уровень безработицы в Японии в апреле вырос до 2,6% с 2,5% в марте и достиг максимальной отметки с декабря 2017 года, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и связи. При этом аналитики ожидали, что показатель составит 2,7%.

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