Этот контент был опубликован 31 января 2020 г. 7:47

Токио. 31 января. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно на торгах в пятницу.

Воодушевляющая экономическая статистика Китая на время затмила опасения относительно распространения нового коронавируса, пишет MarketWatch.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся почти на 1%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,1%. Южнокорейский индикатор KOSPI снизился на 1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,3%

Китайский фондовый рынок по-прежнему закрыт.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в январе снизился до 50 пунктов с 50,2 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Таким образом, индикатор опустился до пограничной отметки: значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее снижение.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, также предполагал уменьшение PMI в январе до 50 пунктов, поскольку производственная активность в КНР традиционно замедляется в период праздников по случаю Нового года по Лунному календарю.

В то же время январский PMI сферы услуг в этом месяце увеличился до 54,1 пункта с 53,5 пункта в декабре, аналитики не ожидали его изменения.

Данные ГСУ основаны на результатах опроса, проведенного до 20 января, и поэтому не отражают в полной мере последствий распространения коронавируса нового типа, которое уже привело к остановке ряда предприятий в Китае.

Несмотря на тревожные новости, касающиеся вспышки коронавируса, инвесторы несколько воспряли духом после распродажи, охватившей азиатские рынки в четверг, отмечает MarketWatch.

Оптимизм инвесторов также поддержали позитивные экономические данные из Японии и Южной Кореи.

Тем не менее, по данным агентства Bloomberg, сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific по итогам недели может продемонстрировать сильнейший спад с мая 2019 года, когда давление на рынки оказала торговая война между США и Китаем.

Госдепартамент США включил Китай в список стран с самым высоким четвертым уровнем опасности и рекомендовал отменить поездки туда из-за коронавируса. В свою очередь президент Дональд Трамп заявил, что США тесно сотрудничают с КНР и другими странами в борьбе с коронавирусом 2019-nCoV, в Соединенных Штатах ситуация с вирусом под контролем.

Согласно последним данным, в Китае зарегистрировано 9692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного прохождения курс лечения из медучреждений выписан 171 человек.

Случаи заражения новым вирусом зафиксированы в Гонконге, в Макао, на Тайване, а также в Таиланде, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, США, Сингапуре, Франции, Малайзии, Непале и Австралии. Правительства Филиппин и Индии в четверг также подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного совещания в четверг объявила вспышку коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

При этом гендиректор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус высоко оценил меры, принятые Китаем для сдерживания распространения заболевания. Он также отметил, что пока нет веских оснований для того, чтобы вводить ограничения на международные поездки и торговлю.

Акции японского производителя ИТ-оборудования Fujitsu Ltd. подскочили на 12,3%. Цена бумаг японского производителя электроники Advantest выросла на 3,9%, Tokyo Electron - на 2,3%. Бумаги SoftBank Group Corp. подешевели на 0,5%.

В Гонконге дорожают акции HSBC Holdings (+0,4%) и AAC Technologies (+0,3%). Котировки бумаг AIA Group и Tencent снижаются (-0,6% и -0,2% соответственно).

Капитализация южнокорейского производителя микрочипов и электроники Samsung Electronics уменьшилась на 0,5%, SK Hynix - на 0,1%.

Австралийская нефтедобывающая компания Beach Energy прибавила 1,2% рыночной стоимости.

ва им ав*

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!