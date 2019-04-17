Этот контент был опубликован 17 апреля 2019 г. 8:09

Токио. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в среду, трейдеры оценивают статданные из Китая, а также корпоративные новости.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на 0,3%, гонконгский Hang Seng - колеблется между ростом и снижением, китайский Shanghai Composite прибавил 0,3%, южнокорейский KOSPI - потерял 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - 04%.

Китайская статистика, опубликованная в среду, оказалась более сильной, чем ожидалось: темпы экономического подъема в первом квартале 2019 года остались на уровне предыдущего квартала, несмотря на торговую войну с США, и превзошли прогнозы рынка. Увеличение розничных продаж и промпроизводства также оказалось более сильными, чем ожидалось.

Это позволяет предположить, что меры Пекина по стимулированию роста приносят свои плоды, пишет MarketWatch. В то же время эксперты опасаются, что этот успех даст властям КНР возможность ослабить стимулирование.

Объем ВВП в январе-марте увеличился на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Темпы подъема соответствуют уровню четвертого квартала 2018 года и являются минимальными с первого квартала 2009 года. Эксперты Уолл-стрит в среднем прогнозировали роста на 6,3%.

"С учетом сильных статданных, китайскому Центробанку имеет смысл воздержаться от дополнительных мер стимулирования экономики на какое-то время, чтобы оценить, окажутся ли сделанные ранее шаги достаточными для того, чтобы стабилизировать экономику", - отмечает аналитик Commerzbank AG Хао Чжоу.

"Таким образом, мы считаем маловероятным новое смягчение требований к резервам банков в ближайшее время", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Акции китайских автопроизводителей активно дорожают в ходе торгов. Стоимость бумаг BYD Co. подскочила почти на 10%, Geely Automobile - на 7,1%.

Цена акций японской Toyota Motor выросла на 1,9%.

Стоимость бумаг Rakuten взлетела на 10% на информации о том, что компания, являющаяся лидером в сфере интернет-торговли в стране, разрешила пользователям регистрировать аккаунты на запускаемой ею криптовалютной бирже.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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