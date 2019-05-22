Этот контент был опубликован 22 мая 2019 г. 13:28

Токио. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги в среду с разнонаправленными изменениями, участники рынка следили за развитием торгового конфликта между США и Китаем и оценивали статданные по японской внешней торговле.

Японский индекс Nikkei 225 повысился на 0,05%, более широкий Topix снизился на 0,26%.

"Еще не настало время роста японских акций, - говорит главный управляющий в SBI Securities Хидеюки Судзуки. - США пытаются устранить крупные китайские компании из цепи поставок, и это отразится на корпоративных прибылях. Риски для прибылей компаний высоки".

Сильнее всего в среду подешевели акции японских производителей электроники и железнодорожных компаний. Цена бумаг Canon опустилась на 1,6%, Sony - на 0,6%, железнодорожных операторов JR Central, JR East и JR West - на 1,6-2,3%.

Китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite потеряли по 0,5%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,18%.

Индийский BSE Sensex увеличился на 0,36%, южнокорейский Kospi - на 0,18%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,16%, новозеландский NZX 50 - на 0,21%. Индонезийский Jakarta Composite уменьшился на 0,2%.

Как сообщалось, японский экспорт в апреле сократился по итогам пятого месяца подряд из-за уменьшения поставок в азиатские страны, включая Китай. Объем экспорта товаров и услуг из Японии в прошлом месяце сократился на 2,4%, тогда как импорт повысился на 6,4%. Эксперты в среднем прогнозировали снижение японского экспорта на 1,6% и увеличение импорта на 4,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

В результате профицит торгового баланса страны в апреле упал до 60,4 млрд иен ($543 млн) по сравнению с 527,8 млрд иен в марте.

Кроме того, в среду южнокорейский государственный аналитический центр Korea Development Institute ухудшил прогнозы роста ВВП Южной Кореи на 2019 год до 2,4% с ожидавшихся в ноябре 2,6% на опасениях сокращения экспорта и внутреннего спроса.

Между тем посол КНР в США Цуй Тянькай во вторник заявил, что Пекин по-прежнему готов возобновить торговые переговоры, хотя на данный момент новых встреч делегаций двух стран не запланировано. В провале переговоров он обвинил американскую сторону, которая, по его словам, "слишком часто меняла свою позицию".

По словам посла, компания Huawei, попавшая в список компаний, которым нужно специальное разрешение на закупку оборудования и сервисов в США, не представляет никакой угрозы безопасности США, а действия против нее вызваны исключительно политическими мотивами.

СМИ также пишут со ссылкой на источники, что Вашингтон рассматривает возможность включения в "черный список" компаний Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. и Zhejiang Dahua Technology Co., производящих камеры видеонаблюдения. Их обвиняют в содействии нарушениям прав человека в Китае.

Акции Hikvision подешевели во вторник на 5,5%, Dahua - на 5,9%.

Цена бумаг японского оператора связи SoftBank Group снизилась на 0,5%, автопроизводителя Suzuki Motor - на 5,5%.

Китайский интернет-гигант Tencent потерял 0,6% капитализации, страховщик AIA Group прибавил 1,4% рыночной стоимости.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. увеличилась на 0,8%, менее крупной SK Hynix - упала на 2%, тайваньской Foxconn - снизилась на 1%.

Котировки бумаг австралийской энергетической компании Westpac поднялись на 1,1%, тогда как горнодобывающая Fortescue Metals потеряла 1,2% рыночной стоимости.

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