Этот контент был опубликован 29 августа 2019 г. 8:03

Токио. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) слабо снижаются на торгах в четверг в отсутствие ясности относительно дальнейших планов США и Китая после эскалации торгового спора.

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил в среду, что ожидает прибытия китайской делегации в Вашингтон для возобновления торговых переговоров, однако не сказал, когда это произойдет. Мнучин также не сказал, состоятся ли встречи представителей двух стран, планировавшиеся на сентябрь, пишет Bloomberg.

Японский индекс Nikkei 225 теряет в ходе торгов менее 0,1%, гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite - по 0,1%, южнокорейский KOSPI снизился на 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,1%.

"В данный момент совсем нет интереса к активной торговле акциями, - отмечает аналитик Sumitomo Mitsui Trust Bank в Токио Аяко Сера. - Нынешняя позиция инвесторов - внимательное наблюдение за тем, какими будут последствия последнего повышения пошлин для мировой экономики".

Опасения, связанные с ослаблением глобального экономического подъема, выросли на фоне усилившейся инверсии кривой доходности US Treasuries. Инверсией, считающейся важным сигналом приближения рецессии, называют ситуацию, при которой доходность более "коротких" бумаг превышает доходность более "длинных", и увеличение спреда между доходностями приводит к усилению инверсии.

По данным на закрытие рынка в среду, доходность десятилетних американских гособлигаций составила 1,454% годовых, двухлетних - 1,496% годовых, свидетельствуют данные FactSet. При спреде в 4 базисных пункта инверсия кривой доходности US Treasuries является максимальной с 2017 года.

В Японии в четверг дорожают акции банков Mitsubishi UFJ (+0,7%) и Sumitomo Mitsui (+0,4%) и дешевеют бумаги автопроизводителей - Honda (-0,7%) и Nissan (-2%).

В Гонконге лидерами падения являются акции автомобильной компании Geely (-1,3%), интернет-гиганта Tencent (-0,3%), а также оператора казино Galaxy Entertainment (-1%), в Южной Корее дешевеют акции Samsung Electronics (-0,8%) и SK Hynix (-0,4%).

Служба финансово-экономической информации

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