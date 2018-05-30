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Этот контент был опубликован 30 мая 2018 г. 7:57 30.05.2018 - 07:57

Токио. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают в среду, следуя за рынками акций Европы и США, динамику которых накануне определил уход от рисков, вызванный опасениями инвесторов в отношении политического кризиса в Италии.

Японский индекс Nikkei 225 опустился в ходе торгов на 1,6%, гонконгский Hang Seng - на 1,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%, южнокорейский KOSPI - на 2,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%.

Курс иены к доллару США поднимается вторую сессию подряд, поскольку спрос на активы "тихой гавани", к которым относится японская нацвалюта, увеличивается в связи с ситуацией в Европе.

Италия, вероятно, будет вынуждена провести досрочные выборы, уже вторые в этом году. В понедельник президент страны Серджио Маттарелла поручил экономисту, бывшему представителю Международного валютного фонда (МВФ) Карло Коттарелли сформировать временное правительство для подготовки нового голосования и принятия бюджета. Обстановка в стране накалена, и эксперты опасаются, что на очередных выборах в Италии популисты-евроскептики наберут еще больше голосов и добьются выхода страны из еврозоны.

Акции азиатских компаний, в значительной мере ориентированных на экспорт, дешевеют в ходе торгов.

Стоимость бумаг Honda опустилась на 3,3%, Sony - на 1%, Panasonic - на 1,3%, Samsung Electronics - на 2,6%, Taiwan Semiconductor Manufacturing - на 1,6%.

Котировки акций японских страховщиков снижаются на фоне падения доходностей госбумаг: Dai-ichi Life Holdings - на 2,7%, T&D Holdings - на 2,6%.

Статданные, обнародованные в среду, указали на повышение розничных продаж в Японии в апреле после снижения по итогам предыдущего месяца.

Объем розничных продаж увеличился на 1,4% относительно марта, свидетельствуют предварительные данные министерства экономики, торговли и промышленности Японии. Месяцем ранее было отмечено снижение показателя на 0,6%.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали апрельский рост розничных продаж на уровне 0,5%.

Повышение продаж относительно апреля прошлого года составило 1,6% (1% в марте) при ожидавшемся аналитиками увеличении на 1%.

Глава Банка Японии Харухико Курода, выступавший в среду на конференции Центробанка в Токио, подчеркнул важность экономической и финансовой взаимосвязи государств на фоне "растущего масштаба глобальных шоков".

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