Этот контент был опубликован 11 ноября 2019 г. 7:13

Токио. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона падают в понедельник на фоне резкого усиления напряженности в Гонконге, где уже более пяти месяцев продолжаются массовые протесты.

Трейдеры также продолжают следить за торговыми переговорами США и Китая, оценивая противоречивые сигналы относительно их хода.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился в ходе торгов на 0,2%, китайский Shanghai Composite теряет 1,3%, гонконгский Hang Seng упал на 2,4%, южнокорейский KOSPI - на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,7%.

Полиция Гонконга в понедельник использовала против демонстрантов боевое оружие, в результате чего один из протестующих получил ранение, сообщают местные СМИ. Рано утром в понедельник была прервана работа на некоторых линиях метро, районы вокзалов и торговых центров патрулируются силами правопорядка. Протестующие использовали баррикады, чтобы блокировать дороги через финансовый центр. Накануне полиция применила против участников протестных выступлений слезоточивый газ.

Протесты в Гонконге начались в связи с намерением властей внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений. Принятие этих поправок было отложено, а затем и отменено, однако протестные акции продолжились с новыми требованиями, в частности, о введении в административном районе системы прямых выборов руководства.

"Мы очень осторожно относимся к ситуации в Гонконге", - отмечает аналитик JPMorgan Asset Management Патрик Шольц. "Это не тот регион, в котором мы, как глобальные инвесторы, готовы брать на себя крупные риски", - заявил эксперт на Bloomberg TV.

Тем временем, президент США Дональд Трамп в минувшую пятницу назвал "некорректной" информацию о том, что он согласился отменить введенные ранее пошлины в отношении китайских товаров, хотя Пекин хотел бы, чтобы он сделал это.

Ранее о наличии договоренностей об отмене пошлин заявляла китайская сторона.

Трамп, однако, заявил, что переговоры с Китаем движутся "очень хорошо". Пекин "хочет этой сделки больше, чем хочу ее я", сказал Трамп.

"Заявления Трампа прозвучали, скорее, не как реальная угроза, а как некая тактика в переговорах", - цитирует MarketWatch аналитика Oanda Джеффри Хэлли.

Статданные из Китая, обнародованные в минувшие выходные, показали, что инфляция в стране в октябре ускорилась до максимума с января 2012 года на фоне скачка цен на свинину, тогда как цены производителей упали максимальными темпами более чем за три года.

Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 3,8% в годовом выражении после подъема на 3% в сентябре, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Рост цен в октябре по сравнению с предыдущим месяцем составил 0,9%, как и в сентябре.

Стоимость продуктов питания в Китае в прошлом месяце подскочила на 15,5% - максимальными темпами с 2008 года. Рост цен на свинину продолжился восьмой месяц подряд, в октябре они взлетели на 101,3%, поскольку эпидемия африканской чумы свиней (АЧС) существенно сократила поголовье свиней в стране.

Цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце уменьшились на 1,6% в годовом выражении после снижения на 1,2% в августе. Октябрьские темпы падения цен производителей стали максимальными с июля 2016 года, что эксперты связывают с продолжающимся ослаблением промышленного сектора в условиях сокращения глобального спроса и торговой войны США и Китая.

В Гонконге лидерами снижения в понедельник являются акции финансовых компаний и девелоперов. Стоимость бумаг страховой компании AIA Group упала почти на 3%, New World Development - на 4,5%.

В Японии дешевеют акции интернет-компании Rakuten (-2,1%) и производителя промышленных роботов Fanuc (-1,4%). Бумаги Honda, обнародовавшей квартальную отчетность в пятницу после закрытия рынка, прибавляют в цене 4%.

Котировки акций чип-мейкеров SK Hynix и Foxconn теряют в цене соответственно 1,3% и 2,1%. В Австралии дорожают акции банков и компаний сферы биотехнологий: стоимость бумаг National Australia Bank увеличилась на 1,2%, CSL Ltd. - на 3,5%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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