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Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 8:19 04.10.2018 - 08:19

Токио. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в четверг из-за скачка доходности 10-летних US Treasuries.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опускается на 0,7%, индикатор снижается четвертую сессию подряд.

Гонконгский Hang Seng потерял 1,82%, тогда как биржи материкового Китая будут закрыты всю неделю из-за праздников по случаю Дня образования КНР.

Японский индекс Nikkei 225 уменьшился на 0,52%, более широкий Topix растет менее чем на 0,1%.

Южнокорейский Kospi падает на 1,49%, индийский BSE Sensex - на 1,63%, новозеландский NZ 50 - на 0,4%, индонезийский Jakarta Composite - на 1,7%. Между тем австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,43%.

Доходность 10-летних госбондов США выросла в четверг на 3 базисных пункта, до 3,21%. Показатель превысил 3,2% впервые с 2011 года.

Вместе с тем курс юаня к доллару на торгах в Гонконге опустился ниже ключевого уровня поддержки в 6,9 юаня за $1, что стало негативным фактором для акций китайских компаний, которые торгуются на Гонконгской фондовой бирже.

Одной из причин падения юаня стал отчет аналитиков JPMorgan Chase, в котором они указали на высокую вероятность полномасштабной торговой войны США и Китая в следующем году. Они ухудшили рекомендации для китайских акций до "нейтрального" уровня и пересмотрели прогноз по юаню на "негативный". Также эксперты ухудшили прогнозы роста экономики КНР.

Акции японского автопроизводителя Toyota Motor и сотового оператора SoftBank подскочили на 1% и 1,6% соответственно на новости, что компании намерены создать совместное предприятие в сфере самоуправляемых автомобилей и других новейших технологий.

Рыночная стоимость южнокорейских и японских производителей косметики падает на сообщениях китайских СМИ о том, что власти КНР усилят таможенный контроль и проверки багажа китайских туристов, возвращающихся из-за рубежа. Бумаги Cosmax падают на 9%, Shiseido - на 4,5%.

Котировки Nintendo, выпускающей видеоигры и консоли, сокращаются на 1,1%. Ранее СМИ написали о том, что компания намерена выпустить обновленную версию своей приставки Nintendo Switch в следующем году.

Стоимость бумаг страховой группы AIA Group снижается на 2,9%, бумаги интернет-гиганта Tencent дешевеют на 2,3%.

Рыночная стоимость China Construction Bank уменьшается на 2,7%, нефтегазовой компании CNOOC - на 3,7%.

Вместе с тем цена бумаг AAC Technologies увеличивается на 1,3%, оператора казино Sands China - на 1,7%, мясоперерабатывающей WH Group - на 0,9%.

Японский производитель соусов Kikkoman потерял 4% капитализации, южнокорейская нефтехимическая компания Petrochem - 5,6%.

Котировки акций Samsung Electronics снижаются на 1,75%, SK Hynix - на 2,2%.

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