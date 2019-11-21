Токио. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг на фоне опасений инвесторов, что подписание промежуточного торгового соглашения между США и Китаем может быть отложено до следующего года.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился в ходе торгов на 0,7%, южнокорейский KOSPI - на 1,6%, гонконгский Hang Seng - на 1,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,4% австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%.

Сомнения в отношении торговой сделки между США и Китаем усилились на фоне напряженной ситуации в Гонконге.

Как сообщалось, Сенат во вторник одобрил законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге". Уже после закрытия американского фондового рынка в среду этот законопроект был одобрен Палатой представителей. В случае, если его подпишет президент США Дональд Трамп, госсекретарь США Майк Помпео должен будет не реже одного раза в год свидетельствовать законодателям, что Гонконг сохраняет достаточную автономию, чтобы претендовать на преференции в торговле со Штатами. Документ также предусматривает введение санкций в отношении должностных лиц, ответственных за нарушения прав человека в Гонконге.

МИД КНР назвал принятие законопроекта вмешательством во внутренние дела Китая и заявил Вашингтону решительный протест.

Глава китайской делегации на переговорах с США по торговле вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ проявляет "острожный оптимизм" по поводу возможного заключения "первой фазы" китайско-американского торгового соглашения, сообщило в среду агентство Bloomberg. По данным агентства, Лю Хэ сделал такое заявление, выступая на обеде в Пекине. Оно ссылается на анонимный источник, присутствовавший на мероприятии.

После выступления Лю Хэ сказал в частной беседе с одним из участников обеда, что был "обескуражен" требованиями, которые выдвинул Вашингтон, но, все же, сохраняет надежду на подписание соглашения, отмечается в сообщении.

Ранее министр торговли США Стивен Мнучин, который совместно с торгпредом США Робертом Лайтхайзером возглавляет на переговорах американскую делегацию, сказал, что надеется на совершение сделки, однако напомнил, что если соглашение не будет подписано до 15 декабря, США введут дополнительную 15-процентную пошлину на импорт товаров из Китая на сумму $156 млрд.

"Считаю, если не будет сделки, эти пошлины начнут действовать. Но я ожидаю, что у нас будет сделка", - сказал Мнучин в интервью телеканалу CNBC.

Агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что завершение промежуточной торговой сделки может быть отложено до следующего года, поскольку Китай и США так и не пришли к соглашению по ключевым вопросам, хотя прошло уже шесть недель с 11 октября, когда Белый дом объявил о согласовании сторонами ее условий. По словам источников, Пекин продолжает требовать от Вашингтона отмены введенных ранее пошлин, а американская сторона предъявляет собственные требования, касающиеся, в том числе и закупок Китаем сельхозтоваров в Штатах.

Котировки акций японского производителя чипов Tokyo Electron снизились на 3,4%. Бумаги Screen Holdings упали в цене на 4,6%, SoftBank - на 1,7%.

В Гонконге подешевели акции Wharf Real Estate (-3,8%), Sunny Optical (-3,8%) и AIA Group (-1,7%).

Бумаги южнокорейской Samsung потеряли в цене 2,7%, SK Hynix -2,7%. Цена бумаг австралийской Beach Energy снизилась на 1,7%, Westpac WBC - на 2%.

ва вч де

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!