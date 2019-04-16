Этот контент был опубликован 16 апреля 2019 г. 8:36

Токио. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются во вторник, в Японии дорожают акции телекоммуникационных компаний.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%, южнокорейский KOSPI - на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%.

Стоимость бумаг NTT Docomo подскочила на 3,5% после того, как оператор мобильной связи объявил о снижении цен на услуги, пишет MarketWatch.

Акции другого японского оператора связи - SoftBank Corp. - также прибавляют в цене 3,5%.

В центре внимания трейдеров остаются торговые переговоры США и Китая, а также стартующие переговоры Штатов с Японией. На прошлой неделе министерство экономики Японии сообщало, что министр экономики Тосимитсу Мотеги пробудет в Вашингтоне с 15 до 18 апреля для проведения переговоров по торговле.

Глава Банка Японии Харухико Курода заявил в интервью CNBC в понедельник, что растущий торговый протекционизм является самой серьезной угрозой для глобального экономического роста.

Китайский Центробанк накануне заявил, что намерен предпринимать дальнейшие меры для ограничения финансовых рисков, фокусируясь при этом на стабилизации экономического подъема.

Народный банк Китая (НБК) планирует улучшить контроль за "краном денежной массы", а также намерен избежать "наводняющего" стимулирования, ранее использовавшегося Пекином для поддержки экономического роста и способствовавшего существенному увеличению долговой нагрузки, сообщил ЦБ по итогам квартальной заседания, прошедшего в понедельник.

"Колебания рынков становятся все более слабыми перед пасхальными праздниками, поскольку ситуация с ликвидностью ухудшается, - говорится в обзоре Mizuho Bank. - Обещания НБК указывают на возможность ряда позитивных структурных изменений в экономике, однако неопределенность сохраняется".

Акции китайских страховщиков дорожают в ходе торгов: стоимость бумаг China Life Insurance выросла на 2,1%, Ping An Insurance - на 1,9%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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