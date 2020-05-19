Этот контент был опубликован 19 мая 2020 г. 8:05

Токио. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут во вторник вслед за американскими фондовыми рынками на фоне новостей о прогрессе в разработке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Американская биотехнологическая компания Moderna Inc. объявила, что начальный этап испытания вакцины против коронавируса нового типа на людях дал положительные результаты. В компании указали, что в ходе первой фазы клинических исследований, в которых участвуют 45 человек, вакцина mRNA-1273 показала себя как "в целом безопасная и хорошо переносимая". Акции компании по итогам торгов в США в понедельник взлетели почти на 20%.

"Оптимизм по поводу открытия экономик и испытаний вакцины от коронавируса способствует росту рынков акций и цен на нефть и ослаблению доллара", - пишет главный стратег AxiCorp на глобальных рынках Стивен Иннс.

Японский индекс Nikkei повышается на 2,1%. В ходе торгов индекс поднимался до максимума за десять недель на фоне надежд инвесторов на то, что постепенное снятие ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, будет стимулировать рост мировой экономики.

Объем промпроизводства в Японии в марте сократился на 3,7% по сравнению с предыдущим месяцем, показали окончательные официальные данные. Это самый существенный спад с октября прошлого года. Показатель совпал с предварительным значением и консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics. Месяцем ранее промпроизводство снизилось на 0,3%.

Промпроизводство в марте относительно того же месяца 2019 года сократилось на 5,2% после падения на 5,7% в предыдущий месяц. Таким образом, показатель снижался шестой месяц подряд. Его значение также совпало с предварительными данными и ожиданиями экспертов.

Акции японского производителя стали Nippon Steel дорожают на 7,15%. Цена SoftBank снижается на 2,7% после того, как телекоммуникационная компания отчиталась о существенном убытке в завершившемся финансовом году.

Китайский индикатор Shanghai Composite растет на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 2%.

Капитализация инвестиционного фонда Link Real Estate Investment увеличивается на 3,9% в ходе торгов в Гонконге, котировки акций нефтяной компании PetroChina растут на 3,3%.

Южнокорейский индекс Kospi повышается на 2,4%.

Стоимость бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics увеличивается на 3,1% на торгах в Сеуле, акции производителя потребительской электроники LG Electronics дорожают на 3%.

Австралийский S&P/ASX 200 растет на 2,2%. В определенный момент торгов он достиг максимального значения за девять недель на фоне надежд на постепенное восстановление экономики, пишет Trading Economics.

Акции австралийской горнодобывающей компании BHP прибавляют 4,9%, цена бумаг Rio Tinto растет на 4,2%. Котировки акций Commonwealth Bank поднимаются на 1,8%, Westpac Banking - на 2,6%.

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