Этот контент был опубликован 3 апреля 2019 г. 8:08

Токио. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в среду на информации о том, что Китай и США близки к заключению торгового соглашения.

Японский индекс Nikkei 225 увеличился в ходе торгов на 0,95%, более широкий индикатор Topix поднялся на 0,6%. Китайский Shanghai Composite прибавляет 0,4%, гонконгский Hang Seng - 0,9%, южнокорейский KOSPI - почти 1%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,7%.

Китайская делегация во главе с вице-премьером Лю Хэ возобновит в среду в Вашингтоне переговоры с США по торговому соглашению, которое, по данным мировых СМИ, находится на финальной стадии согласования.

Китайские и американские официальные лица разрешили в ходе предыдущих раундов большинство спорных вопросов, однако у них сохраняются разногласия в отношении механизмов реализации соглашения и контроля за его соблюдением, сообщает Financial Times. Кроме того, пока нет договоренности в отношении немедленной отмены уже введенных Вашингтоном в прошлом году пошлин на китайские товары.

"Сделка согласована на 90%, однако оставшиеся 10% - самые трудные", - заявил исполнительный вице-президент Торговой палаты США Майрон Бриллиант.

Если соглашение не будет заключено на этой неделе, переговоры могут быть продлены до июня, пишет газета.

В Японии дорожают акции Fast Retailing (+5,2%), владеющей брендом Uniqlo, Nintendo (+1,4%) и Rakuten (+0,6%).

Стоимость бумаг Tencent выросла на 2,5% на торгах в Гонконге на информации о том, что китайские регуляторы одобрили серию зарубежных видеогр впервые с февраля 2018 года. Это благоприятный сигнал для Tencent и других производителей видеоигр, ожидающих одобрения их разработок регуляторами, пишет Barron's.

Котировки акций южнокорейских производителей электроники LG Electronics и Samsung выросли соответственно на 1,2% и 1,6%.

В Австралии подорожали бумаги Rio Tinto (+1,9%) и BHP (+2,3%).

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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