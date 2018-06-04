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Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 8:24 04.06.2018 - 08:24

Токио. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в понедельник благодаря общему улучшению настроя трейдеров после публикации сильных данных по экономике США.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на 1,3%, гонконгский Hang Seng - на - 1,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, южнокорейский KOSPI - на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%.

Безработица в США в мае 2018 года снизилась до 3,8% с 3,9% в апреле, сообщило в пятницу министерство труда страны. Это стало повторением показателя апреля 2000 года, который был минимальным с 1969 года.

Число рабочих мест в экономике США подскочило на 223 тыс.

Аналитики в среднем ожидали повышения числа рабочих мест на 190 тыс. и сохранения безработицы на уровне 3,9%.

Темпы роста заработной оплаты усилились с 2,6% в годовом выражении в апреле до 2,7% в мае.

Тем временем, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в мае 2018 года увеличился до 58,7 пункта с 57,3 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя составлял 58,9 пункта.

Поддержку японскому рынку оказывает ослабление иены относительно доллара США, толкающее вверх котировки акций экспортеров.

Акции Toyota подорожали в ходе торгов на 3,8%, Honda - на 2,1%, Denso - на 4,5%, Sony - на 2,9%.

Благоприятным фактором для мировых рынков стало заявление президента США Дональда Трампа о том, что он все-таки намерен провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.

"Данные по американскому рынку труда и о деловой активности в промсекторе подтвердили, что экономика США остается сильной", - отмечает аналитик Tokai Tokyo Research Instituteв Токио Шодзи Хиракава.

"Оживление плана проведения саммита США-КНДР показывает, что переговоры об отказе Северной Кореи от ядерного оружия продолжатся, и это дает некоторое облегчение рынкам", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

В Гонконге лидерами роста в понедельник являются акции интернет-гиганта Tencent (+1,7%) и автопроизводителя Geely (4,7%).

Акции китайских страховщиков дорожают благодаря объявленным Народным банком Китая (НБК, Центробанк страны) мерам по улучшению ликвидности финансового рынка.

В пятницу НБК расширил круг облигаций, которые будет принимать от фининститутов в качестве обеспечения при операциях среднесрочного кредитования, включив в него долговые бумаги представителей малого бизнеса и "зеленой" экономики.

Стоимость бумаг People's Insurance Co. поднялась в ходе торгов на 0,4%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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