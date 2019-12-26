Этот контент был опубликован 26 декабря 2019 г. 7:18

Токио. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в ходе торгов в четверг.

При этом биржи Гонконга и Австралии закрыты в связи с рождественскими праздниками.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 в ходе торгов поднялся на 0,5%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,14%, южнокорейский индикатор KOSPI повысился на 0,19%.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка вырос на 0,1%. По итогам квартала индекс может набрать около 9%, пишет агентство Bloomberg.

В центре внимания трейдеров остается торговое соглашение США и Китая.

Министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что соглашение с Китаем по первой фазе торговой сделки будет вскоре подписано. В интервью Fox Business он назвал торговую сделку с Китаем "грандиозным шагом в правильном направлении".

О достижении договоренности по первой фазе соглашения, которое призвано положить конец торговой войне между США и Китаем, ранее заявляли американские и китайские представители.

Так, министр иностранных дел КНР Ван И в интервью китайским СМИ подчеркнул, что договоренности по первой фазе соглашения могут свидетельствовать о том, что все спорные вопросы между государствами возможно и следует решать путем переговоров.

В Японии, в частности, повышается стоимость бумаг производителя промышленных роботов Fanuc (+0,9%), акции производителя электронных компонентов Murata Manufacturing растут на 0,8%.

Акции автопроизводителей также демонстрируют рост: бумаги Toyota прибавляют в цене 0,3%, Honda - 1%, Nissan - 1,3%.

В лидерах роста среди компонентов китайского индекса Shanghai Composite находятся акции Luoyang Glass, которые дорожают на 10%. Аналогичный подъем демонстрируют бумаги Hylink Digital Solution и Ningbo Shenglong Automotive Powertrain System.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. сократилась на 0,3%.

В число лидеров роста в Южной Корее вошли акции Soosan Heavy Industries, которые дорожают на 14,8%, и бумаги E Investment & Development Co., которые растут на 11%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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