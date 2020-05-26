Этот контент был опубликован 26 мая 2020 г. 8:02

Токио. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе торгов во вторник на фоне надежд на экономическое восстановление.

Японский индекс Nikkei 225 к 08:27 мск поднялся на 2,39%. Значение индикатора в ходе торгов достигло максимума с 6 марта, отмечает Trading Economics.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в понедельник заявил об отмене режима ЧП в оставшихся пяти префектурах страны, включая в столичном округе Токио, передает канал NHK.

Акции автопроизводителя Toyota Motor Corp. дорожают на 3,8%, инвестиционно-технологической компании SoftBank Group Corp. - на 4,4%.

Тем временем, стоимость производителя электроники Sony снижается на 0,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 08:30 мск вырос на 0,66%, гонконгский Hang Seng - на 1,84%.

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) примет дополнительные меры для поддержки бизнеса, пытающегося справиться с последствиями эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19, заявил глава НБК И Ган.

В частности, НБК предоставит малому бизнесу отсрочку платежей по кредитам, расширит систему госгарантий по займам, а также поможет небольшим компаниям с выпуском облигаций.

Капитализация оператора казино Galaxy Entertainment Group Ltd. увеличивается на 3,5% на торгах в Гонконге. Стоимость AAC Technologies Holdings Inc. растет на 1,1%.

Нефтяная CNOOC Ltd. прибавляет в цене 1%, оператор связи China Mobile - 1,3%.

Южнокорейский индекс Kospi к 08:27 мск прибавил 1,5%.

Индекс потребительской уверенности в Южной Корее в мае поднялся до 77,6 пункта с 70,8 пункта месяцем ранее. В апреле значение индекса упало до минимума с декабря 2008 года на фоне кризиса, вызванного вспышкой коронавируса, пишет Trading Economics.

Акции автопроизводителей Kia Motors и Hyundai Motor дорожают на 3,1% и 2% соответственно.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 08:28 мск поднялся на 2,15%.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон во вторник представил план создания рабочих мест в стране после пандемии. Программа JobMaker, в частности, включает реформирование системы подготовки кадров.

"Необходимо, чтобы австралийцы были лучше подготовлены к рабочим местам, которые будут создавать компании", - передают его слова СМИ.

Цена бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto растет на 1,5% и 1% соответственно. Котировки National Australia Bank повышаются на 4,4%, Commonwealth Bank of Australia - на 1,9%.

Фондовые рынки АТР растут, несмотря на усиление напряженности в отношениях между США и Китаем на фоне намерения Пекина принять новый закон о национальной безопасности Гонконга.

"Политический риск будет сохраняться некоторое время и усиливать волатильность рынка. Все будет зависеть от того, насколько инвесторы будут к нему равнодушны и будут ли они концентрироваться на улучшении экономических перспектив и возможных выигрышах", - отмечает аналитик JPMorgan Asset Management Керри Крейг, которого цитирует CNBC.

Тем временем, Сингапур в третий раз в этом году ухудшил прогноз ВВП страны на 2020 год. Теперь министерство торговли и промышленности Сингапура ожидает, что экономика в 2020 году снизится на 4-7%, а не на 1-4%, как прогнозировалось ранее. В первом квартале ВВП Сингапура упал на 4,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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