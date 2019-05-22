Этот контент был опубликован 22 мая 2019 г. 8:48

Токио. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются слабо и разнонаправленно в среду, участники рынка следят за развитием торгового конфликта между США и Китаем и оценивают статданные по японской внешней торговле.

Японский индекс Nikkei 225 повышается на 0,1%, более широкий Topix снижается на 0,2%.

Китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite потеряли 0,6% и 0,8% соответственно, гонконгский Hang Seng вырос на 0,1%.

Индийский BSE Sensex увеличился на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%, новозеландский NZX 50 - на 0,2%. Индонезийский Jakarta Composite уменьшился на 0,3%.

Как стало известно в среду, японский экспорт в апреле сократился по итогам пятого месяца подряд из-за уменьшения поставок в азиатские страны, включая Китай. Объем экспорта товаров и услуг из Японии в прошлом месяце сократился на 2,4%, тогда как импорт повысился на 6,4%. Эксперты в среднем прогнозировали снижение японского экспорта на 1,6% и увеличение импорта на 4,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

В результате профицит торгового баланса страны в апреле упал до 60,4 млрд иен ($543 млн) по сравнению с 527,8 млрд иен в марте.

Между тем посол КНР в США Цуй Тянькай во вторник заявил, что Пекин по-прежнему готов возобновить торговые переговоры, хотя на данный момент новых встреч делегаций двух стран не запланировано. В провале переговоров он обвинил американскую сторону, которая, по его словам, "слишком часто меняла свою позицию".

По словам посла, компания Huawei, попавшая в список компаний, которым нужно специальное разрешение на закупку оборудования и сервисов в США, не представляет никакой угрозы безопасности США, а действия против нее вызваны исключительно политическими мотивами.

СМИ также пишут со ссылкой на источники, что Вашингтон рассматривает возможность включения в "черный список" компаний Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. и Zhejiang Dahua Technology Co., производящих камеры видеонаблюдения. Их обвиняют в содействии нарушениям прав человека в Китае.

Акции Hikvision подешевели во вторник на 5,7%, Dahua - на 6,4%.

Цена бумаг японского оператора связи SoftBank Group снижается на 0,5%, автопроизводителя Suzuki Motor - на 5,5%.

Китайский интернет-гигант Tencent потерял 0,9% капитализации, страховщик AIA Group прибавил 1,3% рыночной стоимости.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. увеличилась на 1%, менее крупной SK Hynix - упала на 1,6%, тайваньской Foxconn - подскочила на 1,7%.

Котировки бумаг австралийской энергетической компании Westpac поднялись на 1,1%, тогда как горнодобывающая Fortescue Metals потеряла 1,2% рыночной стоимости.

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