Этот контент был опубликован 16 декабря 2019 г. 7:35

Токио. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения в ходе сессии в понедельник, несмотря на сообщения о том, что США и Китай согласовали промежуточную торговую сделку.

Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,05%, более широкий Topix поднялся на 0,01%. Китайский Shanghai Composite вырос на 0,27%, Shenzhen Composite - на 1,12%. Гонконгский индикатор Hang Seng опустился на 0,38%, южнокорейский KOSPI - на 0,09%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 1,63%.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил в минувшее воскресенье, что согласованное с КНР соглашение - очень хорошая, а его подписание, как ожидается, пройдет в начале января 2020 года.

"Эта сделка - первый шаг на пути к интеграции двух очень отличающихся друг от друга систем. Цель в том, чтобы сделка была выгодна обеим сторонам", - сказал он в эфире CBS.

Лайтхайзер назвал соглашение "выдающимся", однако не решающим все спорные вопросы между сторонами. По его словам, работа над соглашением завершена, и стороны занимаются его переводом.

В пятницу сообщалось, что стороны согласовали так называемую первую фазу двустороннего торгового соглашения и потому отказались от планировавшихся повышений пошлин на товары друг друга.

Соглашение предусматривает наращивание Китаем закупок американской сельхозпродукции, энергоносителей и промышленных товаров, заявил президент США Дональд Трамп. Лайтхайзер сообщил также, что Пекин пообещал положить конец практике давления на зарубежные компании с целью получения от них технологических секретов в качестве условия доступа к китайскому рынку.

Опубликованные в понедельник статданные показали, что темпы роста промышленного производства и розничных продаж в Китае ускорились в ноябре сильнее, чем ожидалось.

Объем промпроизводства в прошлом месяце увеличился на 6,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после подъема на 4,7% в октябре, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Эксперты в среднем ожидали роста промпроизводства на 5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Розничные продажи в Китае в ноябре увеличились на 8% в годовом выражении после подъема на 7,2% в предыдущем месяце. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал рост показателя на 7,6%.

Акции японской Z Holdings, материнской компании Yahoo Japan, прибавили в цене 3,5%. Также подорожали бумаги японской сети минимаркетов FamilyMart (+2,3%) и SoftBank (+1,8%).

В Гонконге растут котировки акций Sunny Optical (+1,7%) и Galaxy Entertainment (+2,2%). Цена бумаг AIA Group снижается на 1,4%.

Капитализация южнокорейского автопроизводителя Hyundai Motor уменьшилась на 1,6%.

Рыночная стоимость австралийских BHP и Westpac повысилась на 1,6% и 1,5% соответственно.

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