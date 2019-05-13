Этот контент был опубликован 13 мая 2019 г. 8:39

Токио. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в ходе торгов в понедельник из-за того, что на прошлой неделе американо-китайские торговые переговоры завершились без подписания соглашения.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific упал на 0,5%.

Японские индексы Topix и Nikkei 225 в понедельник снижаются на 0,5% и 0,8% соответственно.

Китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite потеряли по 1,1%.

Южнокорейский Kospi упал на 1,1%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,25%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,4%. Новозеландский NZX 50 вырос на 0,2%, индийский BSE Sensex - на 0,1%,

Гонконгская фондовая биржа в понедельник закрыта в связи с государственным праздником.

Повышение пошлин на импортируемые США китайские товары стоимостью $200 млрд в год, которое ожидалось еще с 1 января, но неоднократно откладывалось, вступило в силу 10 мая. Теперь китайские товары будут облагаться пошлинами по ставке 25%, а не 10%.

Кроме того, президент США Дональд Трамп дал указание своей команде приступить к подготовке к введению повышенных таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары стоимостью еще на $300 млрд, заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

В ответ на повышение американских пошлин Китай будет вынужден принять соответствующе ответные меры, заявил заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ. КНР не может себе позволить пойти на уступки Соединенным Штатам по принципиальным вопросам двухсторонней торговли, заявил он, добавив, что взаимное повышение тарифов "не отвечает интересам ни США, ни Китая, ни остального мира".

Советник Д.Трампа по экономическим вопросам Ларри Кадлоу заявил в воскресенье, что дальнейших переговоров между представителями США и Китая не запланировано, однако не исключил возможности встречи лидеров двух стран на полях саммита G20 в конце июня.

Цена бумаг Toyota Corp. повышается на 0,2%, другого японского автопроизводителя Mitsubishi Corp. - на 0,4%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. уменьшилась на 0,1%, цена бумаг представителя данной отрасли SK Hynix - на 0,7%.

Акции корейской Hyundai Heavy Industries подешевели на 4,3%, тайваньской Foxconn - на 3,3%.

Котировки бумаг австралийской энергетической компании Santos опустились на 0,3% на опасениях, что американо-китайский торговый конфликт негативно скажется на мировой экономике и спросе на нефть.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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