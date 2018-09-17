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Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 8:14 17.09.2018 - 08:14

Токио. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются вместе с валютами большинства развивающихся стран на сообщениях информированных источников о том, что президент США поручил представителям администрации продолжить работу над пошлинами в отношении китайских товаров на $200 млрд в год, пишет агентство Bloomberg.

Объявление о новых пошлинах ожидается уже в понедельник. По данным The Washington Post и The Wall Street Journal, их уровень составит 10%.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific завершил в минусе восьмую сессию подряд. Торги в Японии 17 сентября не проводятся в связи с празднованием Дня почитания пожилых людей. Кроме того, закрыты биржи Малайзии, где в понедельник отмечается день страны.

Между тем стратег JP Morgan Asset Management Керри Крейг заявил, что можно найти позитив в том, что США введут новые пошлины на товары из Китая на уровне 10%, а не 25%, как обсуждалось ранее.

Китайский Shanghai Composite опустился на 1,1%, Shenzhen Composite потерял 1,6%, гонконгский Hang Seng - 1,7%.

Тайфун "Мангхут", считающийся самым мощным за этот год, в воскресенье обрушился на Гонконг и южные провинции Китая. В Гуандуне и на острове Хайнань эвакуированы более 2,5 млн человек. Ранее тайфун прошел через Филиппины, где погибли 33 человека и десятки числятся пропавшими без вести.

Южнокорейский KOSPI упал на 1%, индийский Sensex - на 1,2%, индонезийский Jakarta Composite - на 1,8%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,2%, в лидерах роста ритейлеры и телекоммуникационные компании.

На этой неделе трейдеры ждут заседания Банка Японии, которое завершится 19 сентября, и встречи глав двух корейских государств: президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетит Пхеньян для участия в саммите с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Индонезия в августе зафиксировала самый низкий дефицит торгового баланса за пять месяцев - $1,02 млрд. Импорт подскочил на 24,7%, до $16,84 млрд, однако его рост не дотянул до ожидавшихся рынком 26,5%. Вместе с тем экспорт вырос на 4,2%, до $15,82 млрд, вместо прогнозировавшихся 10%.

Обвал в Гонконге затронул все отрасли, высокотехнологичные компании AAC и Tencent потеряли более 3,3% капитализации, автоконцерн Geely Automobile - 3,7%, оператор казино Galaxy Entertainment - 2,5%.

В Южной Корее акции Samsung Electronics подешевели на 1,9%.

Аналитики Goldman Sachs ухудшили оценки для индийского рынка акций из-за завышенных котировок, потенциального торможения экономического роста и предстоящих всеобщих выборов.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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