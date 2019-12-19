Этот контент был опубликован 19 декабря 2019 г. 7:34

Токио. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов в четверг, инвесторы оценивают итоги декабрьского заседания Банка Японии.

Японский индекс Nikkei 225 опустился в ходе торгов на 0,3%, более широкий Topix - на 0,1%.

Китайский Shanghai Composite потерял 0,2%, Shenzhen Composite торгуется вблизи уровня закрытия предыдущей сессии. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,5%.

Южнокорейский индикатор Kospi практически не изменился. Австралийский S&P/ASX 200 упал на 0,3%. Основные индексы на Тайване, в Сингапуре, Индонезии и Малайзии потеряли 0,2-0,8%.

Как стало известно в четверг, Банк Японии по итогам заседания сохранил ультрамягкие параметры денежно-кредитной политики, как и прогнозировало большинство экспертов. Процентная ставка по депозитам коммерческих банков в настоящее время составляет минус 0,1% годовых. Целевая доходность десятилетних гособлигаций Японии установлена на уровне около нуля (плюс-минус 0,2 процентного пункта).

В сообщении ЦБ говорится, что экономика Японии умеренно повышается, хотя есть некоторые признаки слабости экспорта, производства и деловых настроений в стране после серии стихийных бедствий, а также из-за слабого зарубежного спроса. Тем не менее, обеспокоенность относительно мировой экономики несколько снизилась после заключения первой части торгового соглашения между США и Китаем, а также победы Бориса Джонсона на внеочередных парламентских выборах в Великобритании.

Правительство Японии в среду обновило экономический прогноз и теперь ожидает роста ВВП страны на 1,4% за год, который начнется 1 апреля 2020 года, по сравнению с ожидавшимися в июле 1,2%.

Инвесторы также ждут решений других центробанков по кредитно-денежной политике, включая ЦБ Индонезии, Тайваня и Швеции.

Статданные, обнародованные в четверг, указали на больший, чем ожидалось, рост числа рабочих мест в Австралии в ноябре. Оно в прошлом месяце увеличилось на 39,9 тыс., тогда как аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали рост на 15 тыс. В октябре, согласно пересмотренным данным, число рабочих мест сократилось на 24,8 тыс.

Уровень безработицы Австралии в ноябре снизился до 5,2%, с 5,3% месяцем ранее.

Министерство экономики и финансов Южной Кореи в четверг ухудшило прогноз роста ВВП страны в 2020 году до примерно 2,6% с ожидавшихся в июле 2,4%. Тем не менее, если ожидания оправдаются, экономический рост в стране все еще будет выше 2%, прогнозируемых на этот год, отмечает MarketWatch.

Ускорение будет обусловлено восстановлением экспорта в следующем году на фоне ожидаемого улучшения спроса на продукцию полупроводниковой отрасли в мире, отмечается в сообщении министерства. По прогнозу, экспорт вырастет на 3% в 2020 году после падения на 11% по итогам текущего года.

Акции японской телекоммуникационной компании SoftBank Group подорожали на 2%, тогда как цена бумаг автопроизводителей Isuzu Motors и Nissan Motor снизилась соответственно на 3,7% и 0,9%.

В Гонконге дешевеют акции технологических компаний AAC (-2,7%) и Sunny Optical (-1,6%), а также бумаги девелопера Country Garden (-1,3%).

Бумаги южнокорейского производителя чипов SK Hynix выросли в цене на 0,9% на фоне воодушевляющего прогноза американского конкурента Micron Technology Inc.

На Тайване подешевели акции Taiwan Semiconductor (-2%).

Котировки бумаг австралийских Beach Energy и National Australia Bank потеряли в цене 4,8% и 1,1% соответственно.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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