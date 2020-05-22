Этот контент был опубликован 22 мая 2020 г. 8:22

Токио. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Основные фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются на торгах в пятницу на фоне тревог по поводу усиления напряженности между США и Китаем.

Самое существенное снижение демонстрирует фондовый рынок Гонконга в связи с планами Китая ввести новые законы о национальной безопасности Гонконга.

Японский индекс Nikkei 225 снижается на 0,9%, Topix - на 1%.

Потребительские цены без учета свежих продуктов питания в Японии (ключевой показатель, отслеживаемый Центробанком страны) в апреле 2020 года снизились впервые с декабря 2016 года на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, ограничивающей потребительские расходы.

Показатель опустился на 0,2% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года после повышения на 0,4% в марте, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал снижение на 0,1%.

В целом потребительские цены в Японии в прошлом месяце увеличились на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее - минимальными темпами с ноября 2016 года. В марте инфляция составила 0,4%.

Акции телекоммуникационной компании SoftBank Group Corp. дорожают на 3%, цена бумаг производителя микрочипов Advantest Corp. растет на 1,2%, тем временем бумаги производителя электроники Sony снижаются на 0,4%.

Китайский индекс Shanghai Composite падает на 1,9%, гонконгский Hang Seng - на 5,4%.

Китай не станет устанавливать целевой показатель для темпов роста ВВП на 2020 год из-за последствий эпидемии коронавируса для экономики страны, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе выступления на открывшейся в пятницу ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Тем временем американские сенаторы Крис Ван Холлен и Патрик Туми подготовили законопроект, предполагающий санкции против китайских чиновников и организаций, следящих за соблюдением законов о национальной безопасности в Гонконге, а также вводящий штрафы для банков, которые ведут бизнес с этими организациями.

Законопроект о национальной безопасности Гонконга вошёл в повестку дня сессии ВСНП. Он предусматривает запрет на сепаратистскую деятельность, а также направлен на противодействие терроризму и вмешательству извне.

Котировки акций банка Industrial & Commercial Bank of China Ltd. снижаются на 2,6%, акции China Construction Bank Corp. дешевеют на 4,2%. Цена бумаг телекоммуникационной компании China Mobile (SPB: CHL) Ltd. опускается на 4,4%, страховой компании AIA Group - на 7,4%.

Южнокорейский индекс Kospi снижается на 1,7%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снижается на 2,6%, акции автопроизводителя Hyundai Motor дешевеют на 3,1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускается на 1%.

Цена бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto опускается на 0,9% и 2,4% соответственно.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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