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Этот контент был опубликован 23 мая 2018 г. 8:18 23.05.2018 - 08:18

Токио. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Почти все фондовые индексы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются вторую сессию подряд. Нефтегазовая отрасль в среду привлекает повышенное внимание и может продемонстрировать самое значительное падение с начала февраля, отмечает Dow Jones.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific потерял 0,3%.

Президент США Дональд Трамп сообщил во вторник, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может быть перенесена на более поздний срок.

"Мы посмотрим, что случится - получится или нет. Если получится, то будет хорошо. Это будет здорово для Северной Кореи. Если этого не произойдет, то тоже будет не страшно. Будь что будет", - отметил Д.Трамп.

А на вопрос о том, доволен ли он исходом торговых переговоров с Китаем, президент ответил: "Не очень. Многое еще предстоит сделать".

Японский Nikkei 225 опустился на 1,1% на фоне укрепления иены, которая подорожала на 0,5% к евро и на 0,4% к доллару США, а также на 0,8% к валютам Австралии и Новой Зеландии.

Гонконгский Hang Seng также упал на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 1%, Shenzhen Composite - на 0,6%.

Индийский Sensex опустился на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%.

В отрыве от общего тренда южнокорейский KOSPI поднялся на 0,4%, индонезийский Jakarta Composite - на 1,4%.

Рынок акций Индонезии, опустившийся в понедельник до минимума за 11 месяцев, восстанавливается второй день подряд, поскольку трейдеры посчитали столь резкое падение неоправданным. ЦБ Индонезии продолжает покупать гособлигации страны на вторичном рынке, чтобы сдержать отток капитала. Индонезийская рупия в ходе торгов в среду опускалась на 0,5%, до минимума с 2015 года.

Бумаги технологических компаний Южной Кореи дорожают вслед за подъемом акций американской Micron Technology Inc. (+6,4%) после объявления о программе buyback. Южнокорейская "дочка" компании Hana Micron Inc. прибавила 1,9%. Цена акций SK Hynix подскочила на 6,5%, Samsung SDI - на 6,1%, Samsung Electronics - на 3,6%.

Цена акций японской нефтегазовой группы Inpex Corp. рухнула на 4,7%, китайской CNOOC - на 4% в Гонконге, австралийских Oil Search и Woodside Petroleum - более чем на 1%.

Котировки акций австралийской Santos упали на 8,8%. Накануне компания отклонила улучшенное предложение Harbour Energy, составившее $10,86 млрд, и прекратила переговоры о продаже.

Нефть Brent с утра в среду подешевела на 0,7%, до $79 за баррель, WTI - на 0,4%, до $71,9 за баррель.

В Гонконге лидерами падения, помимо компаний ТЭК, являются также финансовые организации. Бумаги страховщика AIA Group подешевели на 3%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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