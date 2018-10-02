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Этот контент был опубликован 2 октября 2018 г. 12:14 02.10.2018 - 12:14

Токио. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили в минусе торги во вторник, причем лидером падения стал гонконгский Hang Seng, торги которым накануне не проводились в связи с государственным праздником.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился на 0,8%.

Гонконгский Hang Seng упал на 2,38%. Биржи материкового Китая будут закрыты всю неделю из-за праздников по случаю Дня образования КНР.

Негативными факторами для гонконгского индекса стали слабые статданные по КНР, обнародованные на выходных, а также геополитическая напряженность в отношениях с США.

Во вторник стало известно, что в минувшее воскресенье в районе островов Спратли в Южно-Китайском море, которые оспаривают шесть государств, включая Китай, произошла встреча военных кораблей КНР и США, в результате которой китайский миноносец вынудил американский эсминец покинуть район.

Этот инцидент произошел на фоне торгового конфликта между двумя странами, являющегося главным негативным фактором для мировых рынков в настоящее время, поскольку ухудшение отношений двух крупнейших экономик мира может замедлить темпы роста глобального ВВП.

"Эскалация торговой напряженности между США и Китаем в последнее время, скорее всего, негативно сказалась на настроении менеджеров закупок. Мы ожидаем, что китайские власти еще больше смягчат денежно-кредитную политику, чтобы смягчить последствия повышения пошлин", - говорится в отчете экономистов Bank of America.

Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,1%, более широкий Topix - на 0,33%.

Позитивное влияние на японские акции оказала новость о том, что Канада согласилась присоединиться к торговому соглашению между США и Мексикой. Акции автопрозводителей Toyota Motor и Honda подорожали на 1,6% и 1,5% соответственно, цена бумаг Panasonic подскочила на 2,7%, производителя видеоигр и консолей Nintendo - на 0,3%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,75%, южнокорейский Kospi опустился на 1,25%, индонезийский Jakarta Composite - на 1,16%.

Как стало известно во вторник, ЦБ Австралии ожидаемо не стал менять размер базовой процентной ставки, оставив ее на уровне 1,5%, установленном в июле 2016 года.

Стоимость бумаг страховой группы AIA Group упала на 3,4%, бумаги интернет-гиганта Tencent подешевели на 2%.

Котировки акций банка HSBC в Гонконге упали на 2,1%, China Construction Bank - на 3,2%.

Цена акций южнокорейского производителя электроники и микрочипов Samsung Electronics снизилась на 1,4%, чипмейкера SK Hynix - на 2,7%.

Рыночная стоимость ведущей горнодобывающей компании мира BHP Billiton Ltd. выросла на торгах в Сиднее на 0,3%, капитализация Rio Tinto Ltd. опустилась на 0,7%.

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