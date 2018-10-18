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Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 14:00 18.10.2018 - 14:00

Токио. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили в минусе торги в четверг, инвесторы негативно отреагировали на статданные из Японии и обнародованный накануне протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Протокол заседания, которое состоялось 25-26 сентября, показал, что руководители Федрезерва намерены продолжить повышение ставки. При этом они допустили, что центробанку придется поднять ставку до уровня, ограничивающего экономическую активность, чтобы сократить риск подъема инфляции выше целевого показателя в 2%.

Инвесторы в целом расценили такие заявления как ястребиные, что привело к росту доходности американских гособлигаций, а это является негативным фактором для азиатских фондовых рынков.

Кроме того, в четверг стало известно, что японский экспорт в сентябре снизился впервые за 22 месяца: падение составило 1,2% относительно того же месяца прошлого года, хотя опрошенные Bloomberg эксперты ожидали подъема на 2,1%.

Аналитики объясняют негативную динамику природными катаклизмами, включая тайфун "Джеби", из-за которого был закрыт крупный аэропорт города Осака, и землетрясение, которое привело к перебоям с поставками электроэнергии.

Японский импорт в сентябре увеличился на 7% в годовом выражении вместо ожидавшихся 13,7%.

Также накануне заместитель министра финансов КНР Юй Вэйпин заявил, что экономика Китая продолжает развиваться стабильно с тенденцией улучшения и с упором на высококачественное развитие экономики.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix уменьшились соответственно на 0,8% и 0,54%.

Китайский индекс Shanghai Composite потерял 2,94%, Shenzhen Composite - 2,73%, а гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,03%. Снижение южнокорейского Kospi составило 0,89%, индонезийского Jakarta Composite - 0,4%.

И только австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 завершил торги в плюсе, увеличившись на 0,06%. Позитивным фактором стала новость о падении безработицы в Австралии в августе до 5% с 5,3% в июле.

Цена акций японского нефтепроизводителя Inpex опустилась на 2,3% на фоне снижения нефтяных котировок, дистрибутора топлива Idemitsu Kosan - на 5,9%.

Китайские энергетические компании CNOOC и Sinopec потеряли 2% и 4,2% капитализации.

Бумаги Sony Financial подорожали на 2%, банка Resona - на 0,7%.

Тем временем рыночная стоимость девелопера New World увеличилась на 1%.

Рыночная стоимость крупнейшей в Азии компании розничной торговли Fast Retailing, владеющей брендом Uniqlo, снизилась на 1,4%.

Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на бирже Гонконга опустился на 0,1%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. уменьшилась на 0,2%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - упала на 2,4%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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