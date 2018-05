Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 13:03 17.05.2018 - 13:03

Токио. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг снизились, за исключением Японии, продемонстрировавшей позитивную динамику.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific уменьшился на 0,2%. При этом на каждые четыре подорожавших акции пришлось по пять бумаг, цена которых снизилась.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix за день увеличились соответственно на 0,53% и 0,45%. Поддержку рынку оказывает, в том числе, продолжающееся ослабление курса иены.

Цена акций крупнейших банков выросла: Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - на 1,2%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. - на 1,4% и Mizuho Financial Group Inc. - на 0,5%.

Подорожали бумаги производителей электроники, в частности Sony Corp. - на 2,1% и Kyocera Corp. - на 1,3%.

Значение южнокорейского индекса Kospi снизилось на 0,46%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. сократилась на 0,9%, другого представителя той же отрасли SK Hynix Inc. - на 0,3%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 уменьшился на 0,21%. Семь из одиннадцати отраслевых групп завершили день "в минусе".

Одним из наиболее сильных негативных факторов для индекса стало снижение котировок акций крупного банка Westpac Banking на 0,6%.

Кроме того, на 6,2% рухнула капитализация Treasury Wine Estate Ltd., одного из крупнейших производителей вин в мире.

В четверг Австралийское бюро статистики сообщило о том, что безработица в стране в апреле выросла до 5,6% по сравнению с 5,5% в предыдущий месяц. Экономисты в среднем прогнозировали сохранение показателя на мартовском уровне, сообщает MarketWatch.

Между тем рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. увеличилась на 1,3% и 2,4% соответственно.

Китайский индекс Shanghai Composite потерял 0,48%, гонконгский Hang Seng - 0,54%.

Цена акций Agricultural Bank of China и Hang Seng Bank на гонконгской бирже опустилась соответственно на 6,2% и на 1,1% после выплаты дивидендов.

При этом курс ценных бумаг Tencent Holdings Ltd. вырос на 3,7%. Китайский интернет-гигант увеличил чистую прибыль в первом квартале на 61% - до рекорда, в том числе благодаря росту доходов от рекламы и онлайн-игр. Финансовые показатели компании превзошли ожидания рынка.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

оь ак*

Neuer Inhalt Horizontal Line