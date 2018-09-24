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Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 12:11 24.09.2018 - 12:11

Токио. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Большинство основных торговых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона были закрыты в понедельник в связи с государственными праздниками, открытые рынки завершили сессию в "красной зоне" из-за опасений, связанных с эскалацией торговой войны США и Китая.

В понедельник вступили в силу 10%-ные пошлины США на китайские товары стоимостью $200 млрд в год. Китай ввел аналогичные ответные пошлины на товары американского экспорта объемом $60 млрд в год.

При этом Пекин отказался от намечавшегося на эту неделю пятого раунда торговых переговоров с США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Визит в столицу США вице-премьера КНР Лю Хэ, запланированный на эту неделю, отменен, отменен и визит китайской делегации среднего уровня, которая планировала посетить Вашингтон еще до приезда делегации во главе с вице-премьером.

Ранее Пекин заявлял, что не будет вести какие-либо торговые переговоры под давлением.

Гонконгский Hang Seng опустился на 1,6%. Лидерами падения стали производители потребительских товаров (-3,1%) и сырья (-2,8%).

По мнению экономиста ING Роберта Карнелла, китайские власти ждут результатов ноябрьских выборов в США. "Опросы общественного мнения свидетельствует о преимуществе демократов, и Китай, возможно, надеется, что после 6 ноября (дата промежуточных выборов в США - ИФ) атмосфера станет менее враждебной", - отметил он.

При этом сам эксперт предупреждает, что слабые результаты республиканцев в ноябре "могут, напротив, убедить президента Дональда Трампа удвоить усилия в направлении, которое уже принесло ему некоторое количество голосов".

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,1% из-за слабости финансового сектора, которую до некоторой степени компенсировал подъем в нефтяной отрасли.

Акции австралийской нефтегазовой компании Santos подорожали на 1,7%, геологоразведочной Oil Search - на 1,5% после того, как цены на нефть повысились более чем на 2%.

Индийский рынок акций упал пятый день подряд из-за лихорадочных торгов в сегменте небанковских финансовых компаний. Инвесторы встревожены, поскольку компания Infrastructure Leasing & Financial Services Ltd. в пятницу пропустила срок погашения долговых обязательств; ранее в этом году она не выполнила обязательства по коммерческим бумагам.

Главный фондовый индекс Индии S&P BSE Sensex опустился на 1,5% на торгах в понедельник, индекс входящих в него финансовых компаний упал почти на 2%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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